https://ria.ru/20250525/opasnost-2019016537.html
В Ивановской области объявили режим опасности атаки БПЛА
В Ивановской области объявили режим опасности атаки БПЛА - РИА Новости, 25.05.2025
В Ивановской области объявили режим опасности атаки БПЛА
Режим опасности атаки БПЛА объявлен в Ивановской области, сообщили в правительстве региона. РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T22:07:00+03:00
2025-05-25T22:07:00+03:00
2025-05-25T22:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
ивановская область
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Режим опасности атаки БПЛА объявлен в Ивановской области, сообщили в правительстве региона. "Оперативный штаб. Ивановская область: в регионе объявлен режим опасности атаки БПЛА. Система предупреждения атак приведена в действие. Спецслужбы отслеживают оперативную обстановку", - говорится в Telegram-канале регионального правительства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ивановская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Ивановская область, Украина, Вооруженные силы Украины
В Ивановской области объявили режим опасности атаки БПЛА
На всей территории Ивановской области объявили режим опасности атаки дронов