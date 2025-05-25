https://ria.ru/20250525/opasnost-2019016537.html

В Ивановской области объявили режим опасности атаки БПЛА

В Ивановской области объявили режим опасности атаки БПЛА - РИА Новости, 25.05.2025

В Ивановской области объявили режим опасности атаки БПЛА

Режим опасности атаки БПЛА объявлен в Ивановской области, сообщили в правительстве региона. РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T22:07:00+03:00

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специальная военная операция на украине

ивановская область

украина

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Режим опасности атаки БПЛА объявлен в Ивановской области, сообщили в правительстве региона. "Оперативный штаб. Ивановская область: в регионе объявлен режим опасности атаки БПЛА. Система предупреждения атак приведена в действие. Спецслужбы отслеживают оперативную обстановку", - говорится в Telegram-канале регионального правительства.

https://ria.ru/20250522/bespilotnik-2018558988.html

ивановская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ивановская область, украина, вооруженные силы украины