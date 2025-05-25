https://ria.ru/20250525/opasnost-2018924690.html

В Ельце объявили опасность атаки беспилотников

В Ельце объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 25.05.2025

В Ельце объявили опасность атаки беспилотников

Красный уровень опасности объявлен в городе Ельце Липецкой области и Елецком муниципальном районе, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 25.05.2025

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специальная военная операция на украине

происшествия

елец

липецкая область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Красный уровень опасности объявлен в городе Ельце Липецкой области и Елецком муниципальном районе, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. "Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" для города Елец и Елецкого муниципального района", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250525/opasnost-2018924093.html

елец

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происшествия, елец, липецкая область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)