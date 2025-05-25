https://ria.ru/20250525/opasnost-2018924093.html

В Ивановской области объявили опасность атаки БПЛА

В Ивановской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 25.05.2025

В Ивановской области объявили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА объявлена в Ивановской области, сообщается в приложении МЧС РФ. РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T00:28:00+03:00

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2025-05-25T00:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

ивановская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Ивановской области, сообщается в приложении МЧС РФ. "Угроза атаки беспилотного воздушного судна в Ивановской области! Сохраняйте спокойствие, при появлении летательного аппарата найдите безопасное укрытие", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250524/opasnost-2018915407.html

ивановская область

россия

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2025

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ивановская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)