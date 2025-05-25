https://ria.ru/20250525/opasnost-2018924093.html
В Ивановской области объявили опасность атаки БПЛА
В Ивановской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 25.05.2025
В Ивановской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена в Ивановской области, сообщается в приложении МЧС РФ. РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T00:28:00+03:00
2025-05-25T00:28:00+03:00
2025-05-25T00:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
ивановская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Ивановской области, сообщается в приложении МЧС РФ. "Угроза атаки беспилотного воздушного судна в Ивановской области! Сохраняйте спокойствие, при появлении летательного аппарата найдите безопасное укрытие", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250524/opasnost-2018915407.html
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ивановская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Ивановская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ивановской области объявили опасность атаки БПЛА
МЧС: в Ивановской области объявили опасность атаки БПЛА