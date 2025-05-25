https://ria.ru/20250525/ogranicheniya-2019019271.html

В нижнекамском аэропорту ввели временные ограничения на полеты

В нижнекамском аэропорту ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 25.05.2025

В нижнекамском аэропорту ввели временные ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 22.05 мск введены в аэропорту Нижнекамска, сообщил официальный представитель Росавиации Артем... РИА Новости, 25.05.2025

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нижнекамск

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 22.05 мск введены в аэропорту Нижнекамска, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 22.05 мск введены в аэропорту Нижнекамск (Бегишево; UWKE)", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.Отмечается, что воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы.

https://ria.ru/20250521/tramp-2018108340.html

нижнекамск

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

нижнекамск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), вооруженные силы украины, украина