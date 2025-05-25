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В нижнекамском аэропорту ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 25.05.2025
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22:45 25.05.2025 (обновлено: 22:50 25.05.2025)
https://ria.ru/20250525/ogranicheniya-2019019271.html
В нижнекамском аэропорту ввели временные ограничения на полеты
В нижнекамском аэропорту ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 25.05.2025
В нижнекамском аэропорту ввели временные ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 22.05 мск введены в аэропорту Нижнекамска, сообщил официальный представитель Росавиации Артем... РИА Новости, 25.05.2025
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нижнекамск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 22.05 мск введены в аэропорту Нижнекамска, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 22.05 мск введены в аэропорту Нижнекамск (Бегишево; UWKE)", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.Отмечается, что воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы.
https://ria.ru/20250521/tramp-2018108340.html
нижнекамск
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нижнекамск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), вооруженные силы украины, украина
Нижнекамск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Вооруженные силы Украины, Украина
В нижнекамском аэропорту ввели временные ограничения на полеты

Росавиация: в аэропорту Нижнекамска ввели ограничения и прием и выпуск самолетов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 22.05 мск введены в аэропорту Нижнекамска, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
«
"Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 22.05 мск введены в аэропорту Нижнекамск (Бегишево; UWKE)", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.
Отмечается, что воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
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НижнекамскФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Вооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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