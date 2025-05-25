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В нижнекамском аэропорту ввели временные ограничения на полеты
В нижнекамском аэропорту ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 25.05.2025
В нижнекамском аэропорту ввели временные ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 22.05 мск введены в аэропорту Нижнекамска, сообщил официальный представитель Росавиации Артем... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T22:45:00+03:00
2025-05-25T22:45:00+03:00
2025-05-25T22:50:00+03:00
нижнекамск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 22.05 мск введены в аэропорту Нижнекамска, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 22.05 мск введены в аэропорту Нижнекамск (Бегишево; UWKE)", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.Отмечается, что воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы.
https://ria.ru/20250521/tramp-2018108340.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижнекамск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), вооруженные силы украины, украина
Нижнекамск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Вооруженные силы Украины, Украина
В нижнекамском аэропорту ввели временные ограничения на полеты
Росавиация: в аэропорту Нижнекамска ввели ограничения и прием и выпуск самолетов