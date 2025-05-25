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Во Внуково и аэропорту Калуги сняли временные ограничения - РИА Новости, 25.05.2025
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07:18 25.05.2025 (обновлено: 07:24 25.05.2025)
https://ria.ru/20250525/ogranicheniya-2018935994.html
Во Внуково и аэропорту Калуги сняли временные ограничения
Во Внуково и аэропорту Калуги сняли временные ограничения - РИА Новости, 25.05.2025
Во Внуково и аэропорту Калуги сняли временные ограничения
В аэропортах "Внуково" и калужском "Грабцево" сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, на 7.00 мск аэропорты московского региона работают штатно,... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T07:18:00+03:00
2025-05-25T07:24:00+03:00
калуга
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. В аэропортах "Внуково" и калужском "Грабцево" сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, на 7.00 мск аэропорты московского региона работают штатно, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.Ранее Кореняко сообщал, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги в субботу с 21.45 мск. Позднее он сообщил, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 4.43 мск снова введены в московском аэропорту "Внуково"."В аэропорту Внуково в 05.11 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В аэропорту Калуга (Грабцево) ограничения сняты в 05.50 мск. На 07.00 мск аэропорты московского региона работают штатно, принимают и отправляют рейсы", - говорится в сообщении.Отмечается, что за время действия ограничений на запасные аэродромы ушли семь рейсов, четыре из них уже вернулись в аэропорты первоначального назначения.
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калуга, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Калуга, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Во Внуково и аэропорту Калуги сняли временные ограничения

Росавиация: во Внуково и аэропорту Калуги сняли временные ограничения

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАэропорт Внуково
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Аэропорт Внуково. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. В аэропортах "Внуково" и калужском "Грабцево" сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, на 7.00 мск аэропорты московского региона работают штатно, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
Ранее Кореняко сообщал, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги в субботу с 21.45 мск. Позднее он сообщил, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 4.43 мск снова введены в московском аэропорту "Внуково".
"В аэропорту Внуково в 05.11 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В аэропорту Калуга (Грабцево) ограничения сняты в 05.50 мск. На 07.00 мск аэропорты московского региона работают штатно, принимают и отправляют рейсы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за время действия ограничений на запасные аэродромы ушли семь рейсов, четыре из них уже вернулись в аэропорты первоначального назначения.
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КалугаФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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