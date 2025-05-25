https://ria.ru/20250525/ogranicheniya-2018935994.html

Во Внуково и аэропорту Калуги сняли временные ограничения

Во Внуково и аэропорту Калуги сняли временные ограничения - РИА Новости, 25.05.2025

Во Внуково и аэропорту Калуги сняли временные ограничения

В аэропортах "Внуково" и калужском "Грабцево" сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, на 7.00 мск аэропорты московского региона работают штатно,... РИА Новости, 25.05.2025

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калуга

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. В аэропортах "Внуково" и калужском "Грабцево" сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, на 7.00 мск аэропорты московского региона работают штатно, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.Ранее Кореняко сообщал, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги в субботу с 21.45 мск. Позднее он сообщил, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 4.43 мск снова введены в московском аэропорту "Внуково"."В аэропорту Внуково в 05.11 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В аэропорту Калуга (Грабцево) ограничения сняты в 05.50 мск. На 07.00 мск аэропорты московского региона работают штатно, принимают и отправляют рейсы", - говорится в сообщении.Отмечается, что за время действия ограничений на запасные аэродромы ушли семь рейсов, четыре из них уже вернулись в аэропорты первоначального назначения.

https://ria.ru/20250525/ogranicheniya-2018927524.html

калуга

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калуга, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)