https://ria.ru/20250525/ogranicheniya-2018931644.html
В аэропорту "Внуково" снова ввели временные ограничения на полеты
В аэропорту "Внуково" снова ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 25.05.2025
В аэропорту "Внуково" снова ввели временные ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 4.43 мск снова введены в московском аэропорту "Внуково", сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T05:14:00+03:00
2025-05-25T05:14:00+03:00
2025-05-25T05:14:00+03:00
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/06/1888445559_0:124:3096:1866_1920x0_80_0_0_2717e3219b9227d850542a32391509cd.jpg
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 4.43 мск снова введены в московском аэропорту "Внуково", сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Ранее Кореняко уже сообщал об ограничениях во "Внуково", они были введены в 1.17 мск и сняты в 3.20 мск в воскресенье. "Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 4.43 мск введены в аэропорту "Внуково", - написал он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250525/ogranicheniya-2018927524.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/06/1888445559_120:0:2849:2047_1920x0_80_0_0_1f5915feefe2cb7d2c2c48bde49d8483.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропорту "Внуково" снова ввели временные ограничения на полеты
Росавиация: во Внуково снова ввели временные ограничения на полеты