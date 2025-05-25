https://ria.ru/20250525/ogranicheniya-2018931644.html

В аэропорту "Внуково" снова ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту "Внуково" снова ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 25.05.2025

В аэропорту "Внуково" снова ввели временные ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 4.43 мск снова введены в московском аэропорту "Внуково", сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем... РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T05:14:00+03:00

2025-05-25T05:14:00+03:00

2025-05-25T05:14:00+03:00

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/06/1888445559_0:124:3096:1866_1920x0_80_0_0_2717e3219b9227d850542a32391509cd.jpg

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 4.43 мск снова введены в московском аэропорту "Внуково", сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Ранее Кореняко уже сообщал об ограничениях во "Внуково", они были введены в 1.17 мск и сняты в 3.20 мск в воскресенье. "Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 4.43 мск введены в аэропорту "Внуково", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250525/ogranicheniya-2018927524.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)