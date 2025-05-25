https://ria.ru/20250525/ogranicheniya-2018927524.html

В Жуковском, Домодедово и Шереметьево сняли временные ограничения на полеты

В Жуковском, Домодедово и Шереметьево сняли временные ограничения на полеты - РИА Новости, 25.05.2025

В Жуковском, Домодедово и Шереметьево сняли временные ограничения на полеты

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковский" сняты, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T02:39:00+03:00

2025-05-25T02:39:00+03:00

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домодедово (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковский" сняты, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко."В аэропортах "Домодедово" и "Жуковский" в 2.25 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.Также сняты ограничения в "Шереметьево", они были введены в 2.20 мск и продлились 15 минут."В аэропорту "Шереметьево" в 2.35 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - уточнил Кореняко.

https://ria.ru/20250524/aeroport-2018808910.html

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домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), шереметьево (аэропорт)