https://ria.ru/20250525/ogranicheniya-2018927524.html
В Жуковском, Домодедово и Шереметьево сняли временные ограничения на полеты
В Жуковском, Домодедово и Шереметьево сняли временные ограничения на полеты - РИА Новости, 25.05.2025
В Жуковском, Домодедово и Шереметьево сняли временные ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковский" сняты, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T02:39:00+03:00
2025-05-25T02:39:00+03:00
2025-05-25T02:48:00+03:00
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковский" сняты, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко."В аэропортах "Домодедово" и "Жуковский" в 2.25 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.Также сняты ограничения в "Шереметьево", они были введены в 2.20 мск и продлились 15 минут."В аэропорту "Шереметьево" в 2.35 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - уточнил Кореняко.
https://ria.ru/20250524/aeroport-2018808910.html
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домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), шереметьево (аэропорт)
Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Шереметьево (аэропорт)
В Жуковском, Домодедово и Шереметьево сняли временные ограничения на полеты
Росавиация: в Жуковском, Домодедово и Шереметьево сняли ограничения на полеты