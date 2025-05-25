https://ria.ru/20250525/ogranicheniya-2018927339.html

В Шереметьево ввели временные ограничения на полеты

В Шереметьево ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 25.05.2025

В Шереметьево ввели временные ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в московском аэропорту "Шереметьево", сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T02:32:00+03:00

2025-05-25T02:32:00+03:00

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шереметьево (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

домодедово (аэропорт)

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в московском аэропорту "Шереметьево", сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.Ранее временные ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в аэропортах "Домодедово", "Жуковский" и "Внуково"."Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 2.20 мск введены в аэропорту "Шереметьево", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250525/ogranicheniya-2018926969.html

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шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), домодедово (аэропорт)