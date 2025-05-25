Рейтинг@Mail.ru
В Шереметьево ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 25.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:32 25.05.2025 (обновлено: 02:37 25.05.2025)
https://ria.ru/20250525/ogranicheniya-2018927339.html
В Шереметьево ввели временные ограничения на полеты
В Шереметьево ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 25.05.2025
В Шереметьево ввели временные ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в московском аэропорту "Шереметьево", сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T02:32:00+03:00
2025-05-25T02:37:00+03:00
шереметьево (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
домодедово (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999123468_0:151:3105:1897_1920x0_80_0_0_c0154c1e8b13f059e92d13127f2225b8.jpg
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в московском аэропорту "Шереметьево", сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.Ранее временные ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в аэропортах "Домодедово", "Жуковский" и "Внуково"."Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 2.20 мск введены в аэропорту "Шереметьево", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250525/ogranicheniya-2018926969.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999123468_187:0:2916:2047_1920x0_80_0_0_0f3c38b57cbedff7aa05c1f8c13a7c8e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), домодедово (аэропорт)
Шереметьево (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Домодедово (аэропорт)
В Шереметьево ввели временные ограничения на полеты

Росавиация: в Шереметьево ввели временные ограничения на полеты

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛюди в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина
Люди в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Люди в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в московском аэропорту "Шереметьево", сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
Ранее временные ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в аэропортах "Домодедово", "Жуковский" и "Внуково".
"Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 2.20 мск введены в аэропорту "Шереметьево", - написал он в Telegram-канале.
Международный аэропорт Жуковский - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
В Домодедово и Жуковском ввели временные ограничения на полеты
02:19
 
Шереметьево (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Домодедово (аэропорт)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала