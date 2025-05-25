https://ria.ru/20250525/ogranicheniya-2018926969.html
В Домодедово и Жуковском ввели временные ограничения на полеты
В Домодедово и Жуковском ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 25.05.2025
В Домодедово и Жуковском ввели временные ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов снова введены в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T02:19:00+03:00
2025-05-25T02:19:00+03:00
2025-05-25T02:23:00+03:00
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов снова введены в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.Ранее Кореняко уже сообщал об ограничениях в "Домодедово" и "Жуковском", они были введены в 23.35 мск субботы и сняты в 1.05 мск воскресенья."Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 2.00 мск введены в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", - написал он в Telegram-канале.
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домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В Домодедово и Жуковском ввели временные ограничения на полеты
Росавиация: в Домодедово и Жуковском ввели временные ограничения на полеты