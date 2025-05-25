https://ria.ru/20250525/ogranicheniya-2018926969.html

В Домодедово и Жуковском ввели временные ограничения на полеты

В Домодедово и Жуковском ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 25.05.2025

В Домодедово и Жуковском ввели временные ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов снова введены в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем... РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T02:19:00+03:00

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домодедово (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов снова введены в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.Ранее Кореняко уже сообщал об ограничениях в "Домодедово" и "Жуковском", они были введены в 23.35 мск субботы и сняты в 1.05 мск воскресенья."Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 2.00 мск введены в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250525/ogranicheniya-2018925822.html

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домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)