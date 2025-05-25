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В США пришли к мрачному выводу после ракетного удара по Одессе - РИА Новости, 25.05.2025
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11:23 25.05.2025 (обновлено: 15:42 25.05.2025)
https://ria.ru/20250525/odessa-2018952616.html
В США пришли к мрачному выводу после ракетного удара по Одессе
В США пришли к мрачному выводу после ракетного удара по Одессе - РИА Новости, 25.05.2025
В США пришли к мрачному выводу после ракетного удара по Одессе
Поставки оружия на Украину по морю могут сократиться после ракетного удара по контейнеровозу в Одессе, предполагает Military Watch Magazine. РИА Новости, 25.05.2025
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в мире
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Поставки оружия на Украину по морю могут сократиться после ракетного удара по контейнеровозу в Одессе, предполагает Military Watch Magazine.&quot;Поставки военного оборудования на Украину по морю значительно более уязвимы для российских ракетных ударов и ударов беспилотников, и в ближайшие месяцы они могут сократиться, если прогнозы о том, что Россия будет уделять больше внимания Одессе, оправдаются&quot;, — говорится в публикации.Накануне в Минобороны сообщили, что российская армия нанесла ракетный удар по контейнеровозу, перевозившему в Одессу военный груз.На судне находилось около ста контейнеров с грузом военного назначения, в том числе безэкипажные катера, беспилотники и боеприпасы.
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в мире, одесса, украина, россия, сша
В мире, Одесса, Украина, Россия, США
В США пришли к мрачному выводу после ракетного удара по Одессе

MWM: поставки оружия для ВСУ по морю сократятся после удара по контейнеровозу

© Фото : ГСЧС УкраиныТушение пожара в Одессе
Тушение пожара в Одессе - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Тушение пожара в Одессе. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Поставки оружия на Украину по морю могут сократиться после ракетного удара по контейнеровозу в Одессе, предполагает Military Watch Magazine.
«

"Поставки военного оборудования на Украину по морю значительно более уязвимы для российских ракетных ударов и ударов беспилотников, и в ближайшие месяцы они могут сократиться, если прогнозы о том, что Россия будет уделять больше внимания Одессе, оправдаются", — говорится в публикации.

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Вчера, 09:59
Накануне в Минобороны сообщили, что российская армия нанесла ракетный удар по контейнеровозу, перевозившему в Одессу военный груз.
На судне находилось около ста контейнеров с грузом военного назначения, в том числе безэкипажные катера, беспилотники и боеприпасы.
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