Глава ОАГ: прекращение торговли Латинской Америки с КНР станет катастрофой
Альмагро: прекращение торговли с КНР обернется катастрофой для Латинской Америки
© AP Photo / Jacquelyn MartinГенеральный секретарь Организации американских государств Луис Альмагро
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Генеральный секретарь Организации американских государств Луис Альмагро. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Давление США на Латинскую Америку с целью прекращения торговых отношений с Китаем может привести к экономической катастрофе, так как регион сильно зависит от торговли с Пекином, считает уходящий с должности генерального секретаря Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро.
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"Китай является крупнейшим или вторым по важности торговым партнером практически каждой латиноамериканской страны. Уберите это из уравнения … и вы получите серьезную региональную экономическую катастрофу", - заявил он в интервью газете Financial Times.
Издание отмечает, что администрация президента США Дональда Трампа оказывает давление на страны Латинской Америки, пытаясь добиться от них понижения уровня отношений с Пекином.
Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что США пытаются использовать "теорию китайской угрозы" в качестве предлога для контроля над странами Латинской Америки и Карибского бассейна.
Такое заявление было сделано после того, как глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что у Китая есть глобальные военные амбиции, которые Пекин проявляет в Западном полушарии. По его словам, китайский рыбопромысловый флот "крадет еду у наших наций и людей", а "Пекин инвестирует и работает в этом регионе ради военного преимущества и нечестных экономических приобретений".