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Глава ОАГ: прекращение торговли Латинской Америки с КНР станет катастрофой - РИА Новости, 25.05.2025
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19:25 25.05.2025
https://ria.ru/20250525/oag-2019003003.html
Глава ОАГ: прекращение торговли Латинской Америки с КНР станет катастрофой
Глава ОАГ: прекращение торговли Латинской Америки с КНР станет катастрофой - РИА Новости, 25.05.2025
Глава ОАГ: прекращение торговли Латинской Америки с КНР станет катастрофой
Давление США на Латинскую Америку с целью прекращения торговых отношений с Китаем может привести к экономической катастрофе, так как регион сильно зависит от... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T19:25:00+03:00
2025-05-25T19:25:00+03:00
в мире
сша
латинская америка
китай
луис альмагро
дональд трамп
пит хегсет
организация американских государств
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Давление США на Латинскую Америку с целью прекращения торговых отношений с Китаем может привести к экономической катастрофе, так как регион сильно зависит от торговли с Пекином, считает уходящий с должности генерального секретаря Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро. "Китай является крупнейшим или вторым по важности торговым партнером практически каждой латиноамериканской страны. Уберите это из уравнения … и вы получите серьезную региональную экономическую катастрофу", - заявил он в интервью газете Financial Times. Издание отмечает, что администрация президента США Дональда Трампа оказывает давление на страны Латинской Америки, пытаясь добиться от них понижения уровня отношений с Пекином. Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что США пытаются использовать "теорию китайской угрозы" в качестве предлога для контроля над странами Латинской Америки и Карибского бассейна. Такое заявление было сделано после того, как глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что у Китая есть глобальные военные амбиции, которые Пекин проявляет в Западном полушарии. По его словам, китайский рыбопромысловый флот "крадет еду у наших наций и людей", а "Пекин инвестирует и работает в этом регионе ради военного преимущества и нечестных экономических приобретений".
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в мире, сша, латинская америка, китай, луис альмагро, дональд трамп, пит хегсет, организация американских государств, министерство обороны сша
В мире, США, Латинская Америка, Китай, Луис Альмагро, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Организация американских государств, Министерство обороны США
Глава ОАГ: прекращение торговли Латинской Америки с КНР станет катастрофой

Альмагро: прекращение торговли с КНР обернется катастрофой для Латинской Америки

© AP Photo / Jacquelyn MartinГенеральный секретарь Организации американских государств Луис Альмагро
Генеральный секретарь Организации американских государств Луис Альмагро - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Генеральный секретарь Организации американских государств Луис Альмагро. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Давление США на Латинскую Америку с целью прекращения торговых отношений с Китаем может привести к экономической катастрофе, так как регион сильно зависит от торговли с Пекином, считает уходящий с должности генерального секретаря Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро.
«
"Китай является крупнейшим или вторым по важности торговым партнером практически каждой латиноамериканской страны. Уберите это из уравнения … и вы получите серьезную региональную экономическую катастрофу", - заявил он в интервью газете Financial Times.
Издание отмечает, что администрация президента США Дональда Трампа оказывает давление на страны Латинской Америки, пытаясь добиться от них понижения уровня отношений с Пекином.
Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что США пытаются использовать "теорию китайской угрозы" в качестве предлога для контроля над странами Латинской Америки и Карибского бассейна.
Такое заявление было сделано после того, как глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что у Китая есть глобальные военные амбиции, которые Пекин проявляет в Западном полушарии. По его словам, китайский рыбопромысловый флот "крадет еду у наших наций и людей", а "Пекин инвестирует и работает в этом регионе ради военного преимущества и нечестных экономических приобретений".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
Москва мешает нам обоим: Трамп перетягивает Китай на свою сторону
26 января, 08:00
 
В миреСШАЛатинская АмерикаКитайЛуис АльмагроДональд ТрампПит ХегсетОрганизация американских государствМинистерство обороны США
 
 
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