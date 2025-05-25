https://ria.ru/20250525/oag-2019003003.html

Глава ОАГ: прекращение торговли Латинской Америки с КНР станет катастрофой

Глава ОАГ: прекращение торговли Латинской Америки с КНР станет катастрофой - РИА Новости, 25.05.2025

Глава ОАГ: прекращение торговли Латинской Америки с КНР станет катастрофой

Давление США на Латинскую Америку с целью прекращения торговых отношений с Китаем может привести к экономической катастрофе, так как регион сильно зависит от... РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T19:25:00+03:00

2025-05-25T19:25:00+03:00

2025-05-25T19:25:00+03:00

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луис альмагро

дональд трамп

пит хегсет

организация американских государств

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Давление США на Латинскую Америку с целью прекращения торговых отношений с Китаем может привести к экономической катастрофе, так как регион сильно зависит от торговли с Пекином, считает уходящий с должности генерального секретаря Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро. "Китай является крупнейшим или вторым по важности торговым партнером практически каждой латиноамериканской страны. Уберите это из уравнения … и вы получите серьезную региональную экономическую катастрофу", - заявил он в интервью газете Financial Times. Издание отмечает, что администрация президента США Дональда Трампа оказывает давление на страны Латинской Америки, пытаясь добиться от них понижения уровня отношений с Пекином. Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что США пытаются использовать "теорию китайской угрозы" в качестве предлога для контроля над странами Латинской Америки и Карибского бассейна. Такое заявление было сделано после того, как глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что у Китая есть глобальные военные амбиции, которые Пекин проявляет в Западном полушарии. По его словам, китайский рыбопромысловый флот "крадет еду у наших наций и людей", а "Пекин инвестирует и работает в этом регионе ради военного преимущества и нечестных экономических приобретений".

https://ria.ru/20250126/kitay-1995489206.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, латинская америка, китай, луис альмагро, дональд трамп, пит хегсет, организация американских государств, министерство обороны сша