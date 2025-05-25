https://ria.ru/20250525/niderlandy-2018967253.html

Нидерланды отправят Украине последнюю партию истребителей F-16

Нидерланды отправят Украине последнюю партию истребителей F-16 - РИА Новости, 25.05.2025

Нидерланды отправят Украине последнюю партию истребителей F-16

Нидерланды отправят Украине 26 мая последние из 24-х обещанных ей истребителей F-16, сообщил министр обороны страны Рубен Брекелманс. РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T14:02:00+03:00

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2025-05-25T14:02:00+03:00

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ГААГА, 25 мая - РИА Новости. Нидерланды отправят Украине 26 мая последние из 24-х обещанных ей истребителей F-16, сообщил министр обороны страны Рубен Брекелманс. "Завтра последние истребители F-16 отправятся из Нидерландов… Это означает, что все 24 истребителя F-16, которые мы обязались направить, вскоре будут на Украине", - сказал Брекелманс в программе на телеканале NPO 1. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250520/f-16-2018061798.html

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