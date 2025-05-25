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Нидерланды отправят Украине последнюю партию истребителей F-16 - РИА Новости, 25.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:02 25.05.2025
https://ria.ru/20250525/niderlandy-2018967253.html
Нидерланды отправят Украине последнюю партию истребителей F-16
Нидерланды отправят Украине последнюю партию истребителей F-16 - РИА Новости, 25.05.2025
Нидерланды отправят Украине последнюю партию истребителей F-16
Нидерланды отправят Украине 26 мая последние из 24-х обещанных ей истребителей F-16, сообщил министр обороны страны Рубен Брекелманс. РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T14:02:00+03:00
2025-05-25T14:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
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россия
нидерланды
сергей лавров
нато
f-16
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ГААГА, 25 мая - РИА Новости. Нидерланды отправят Украине 26 мая последние из 24-х обещанных ей истребителей F-16, сообщил министр обороны страны Рубен Брекелманс. "Завтра последние истребители F-16 отправятся из Нидерландов… Это означает, что все 24 истребителя F-16, которые мы обязались направить, вскоре будут на Украине", - сказал Брекелманс в программе на телеканале NPO 1. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250520/f-16-2018061798.html
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в мире, украина, россия, нидерланды, сергей лавров, нато, f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Нидерланды, Сергей Лавров, НАТО, F-16
Нидерланды отправят Украине последнюю партию истребителей F-16

Нидерланды отправят Украине 26 мая последние из 24 обещанных ей F-16

© РИА Новости / Александр КовалевИстребитель F-16
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости / Александр Ковалев
Истребитель F-16. Архивное фото
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ГААГА, 25 мая - РИА Новости. Нидерланды отправят Украине 26 мая последние из 24-х обещанных ей истребителей F-16, сообщил министр обороны страны Рубен Брекелманс.
"Завтра последние истребители F-16 отправятся из Нидерландов… Это означает, что все 24 истребителя F-16, которые мы обязались направить, вскоре будут на Украине", - сказал Брекелманс в программе на телеканале NPO 1.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Киев и Прага договорились готовить украинских пилотов на F-16
20 мая, 14:55
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияНидерландыСергей ЛавровНАТОF-16
 
 
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