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Нидерланды отправят Украине последнюю партию истребителей F-16
Нидерланды отправят Украине последнюю партию истребителей F-16 - РИА Новости, 25.05.2025
Нидерланды отправят Украине последнюю партию истребителей F-16
Нидерланды отправят Украине 26 мая последние из 24-х обещанных ей истребителей F-16, сообщил министр обороны страны Рубен Брекелманс. РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T14:02:00+03:00
2025-05-25T14:02:00+03:00
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ГААГА, 25 мая - РИА Новости. Нидерланды отправят Украине 26 мая последние из 24-х обещанных ей истребителей F-16, сообщил министр обороны страны Рубен Брекелманс. "Завтра последние истребители F-16 отправятся из Нидерландов… Это означает, что все 24 истребителя F-16, которые мы обязались направить, вскоре будут на Украине", - сказал Брекелманс в программе на телеканале NPO 1. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Нидерланды, Сергей Лавров, НАТО, F-16
Нидерланды отправят Украине последнюю партию истребителей F-16
Нидерланды отправят Украине 26 мая последние из 24 обещанных ей F-16