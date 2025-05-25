https://ria.ru/20250525/nalogi-2018934002.html

Супруг "королевы марафонов" Блиновской задолжал пять миллионов рублей

Супруг "королевы марафонов" Блиновской задолжал пять миллионов рублей - РИА Новости, 25.05.2025

Супруг "королевы марафонов" Блиновской задолжал пять миллионов рублей

Задолженность по налогам двух компаний супруга осужденной "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексея превысила пять миллионов рублей, выяснило РИА Новости,... РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T06:15:00+03:00

2025-05-25T06:15:00+03:00

2025-05-25T06:15:00+03:00

происшествия

россия

алексей блиновский

елена блиновская

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Задолженность по налогам двух компаний супруга осужденной "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексея превысила пять миллионов рублей, выяснило РИА Новости, ознакомившись материалами ФССП РФ. По данным сервиса "БИР-Аналитик", Алексей Блиновский - учредитель в пяти компаниях: ООО "Подари мечту", ООО "Рыбная история", ООО "Аламаз", ООО "Праймфуд" и ООО "Оливия групп" (находится в процессе банкротства с марта 2024 года). По данным ФССП РФ, компания "Подари мечту" задолжала 3,3 миллиона рублей, из которых три миллиона рублей - основной долг и 190 тысяч рублей - исполнительский сбор. Исполнительные производства на общество возбуждаются с 2024 года о "взыскании налогов и сборов, включая пени". Последнее производство завели 20 мая - о взыскании более 330 тысяч рублей по налогам. Кроме того, организация до сих пор не выплатила долг по налогам по нескольким исполнительным производствам: на 2,5 миллиона рублей и на 340 тысяч рублей. Помимо этого, по данным "БИР-Аналитик", с 2023 по 2025 год счета компании блокировали несколько раз из-за "непредставления налогоплательщиком-организацией налоговой декларации" и "принятия налоговым органом решения о взыскании задолженности". Последний раз счета заблокировали в конце апреля. Еще одна компания Блиновского "Алмаз", по данным приставов, задолжала по налогам почти 1,7 миллиона рублей - исполнительное производство приставы возбудили 19 мая. В пятницу, 23 мая, счета фирмы были заблокированы из-за "принятия налоговым органом решения о взыскании задолженности". Алексей Блиновский - муж скандально известной "королевы марафонов" Елены Блиновской, которую ранее приговорили к пяти годам колонии общего режима со штрафом один миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года за легализацию денег. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу РФ. Блиновская, как установил суд, при посредничестве супруга не оплатила налоги на 906 миллионов рублей, а после из них отмыла 716 миллионов. В отношении самого Блиновского уголовное дело о пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере выделено в отдельное производство. Сейчас он находится в зоне СВО, его дело приостановлено.

https://realty.ria.ru/20250428/upravljajuschij-2013861113.html

https://realty.ria.ru/20250428/blinovskaya-2013915719.html

https://realty.ria.ru/20250512/blinovskaja-2016429118.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, алексей блиновский, елена блиновская, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)