https://ria.ru/20250525/nakhodka-2018623798.html

"Опасный магнит для туристов". Загадочная находка в Турции напугала ученых

"Опасный магнит для туристов". Загадочная находка в Турции напугала ученых - РИА Новости, 25.05.2025

"Опасный магнит для туристов". Загадочная находка в Турции напугала ученых

Тут можно в буквальном смысле найти под ногами настоящие сокровища. Уникальные подземные города, разбросанные по всей Малой Азии, не одно десятилетие поражают... РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T08:00:00+03:00

2025-05-25T08:00:00+03:00

2025-05-25T08:08:00+03:00

религия

турция

невшехир (провинция)

аналитика - религия и мировоззрение

туризм

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018619467_0:214:3091:1953_1920x0_80_0_0_de6c44da69d980bcb340eb304bf238aa.jpg

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости, Сергей Проскурин. Тут можно в буквальном смысле найти под ногами настоящие сокровища. Уникальные подземные города, разбросанные по всей Малой Азии, не одно десятилетие поражают ученых. Кто и для чего их создал — неясно. Об этой и других загадках древности — в материале РИА Новости.Издержки сельского хозяйстваВ 1963 году в небольшом турецком городке Деринкую (регион Центральная Анатолия) возникла настоящая аномалия — у местных фермеров вдруг стали пропадать цыплята. Один из земледельцев решил их найти.И, как это часто бывает, вместо одного нашел совершенно другое. Поздним летним вечером он набрел на поросший кустарником лаз. Похоже на вход в пещеру, каких в здешних краях немало.Но вот странность — внутри стены были тщательно отполированы и на всем протяжении, сколько хватает глаз, имели одинаковую высоту. Природа такое не сотворит. Это дело рук человека. Спустя пару дней сюда нагрянули археологи.И в первую же неделю обнаружили еще около двухсот подобных пещер. Сегодня их известно втрое больше. Это целый подземный город — настоящий шедевр древней архитектуры.Уходит вглубь на 60 метров (по некоторым данным — на 85) и представляет собой восьмиуровневый мегаполис. Создать такое чудо удалось благодаря туфу — эта вулканическая порода мягкая и податливая, а на ветру быстро твердеет.Помимо жилых помещений, здесь есть хлева и конюшни, кухни и столовые, винодельни и маслобойни, амбары и погреба, а также различные мастерские.Естественную вентиляцию обеспечивала система из 50 сквозных труб. Снаружи они замаскированы под колодцы, а внизу доходят до грунтовых вод.Кто они и откуда пришлиКем были древние зодчие, до сих пор неизвестно. В 1980-х среди бесчисленных комнат Деринкую археологи обнаружили одну в форме креста. В прилегающей к ней был баптистерий. Стены испещрены греческими надписями — цитатами из Евангелия.Найденные артефакты датировали III-V веками нашей эры. Сделали вывод: город основали ранние христиане. А служил он укрытием от гонений римлян и набегов мусульман в период халифата (арабских завоеваний).Однако, согласно сообщению Министерства культуры Турции, катакомбы появились задолго до этого. Их прорыли фригийцы — могущественная держава, господствовавшая в Малой Азии в VIII-VII веках до нашей эры.Некоторые специалисты копают еще глубже: Деринкую — город хеттов, населявших регион в бронзовом веке. А значит, подземельям по меньшей мере три с половиной тысячи лет.Есть и другая версия: в священной книге зороастрийцев "Вендидад" упоминаются некие подземные убежища, которые "в стародавние времена возвел царь Джамшид по указанию верховного бога Ахурамазды". Поэтому ряд исследователей склонен считать, что катакомбы создали персы.Бывает и большеНо Деринкую — не единственное сокровище, буквально под ногами лежавшее у жителей Турции. Около десяти лет назад в соседнем Невшехире сносили ветхий жилой фонд на холме, где когда-то стояла византийская крепость. Неожиданно под ковшами экскаваторов образовалось несколько разломов.Прибывшие на место геофизики уверенно заявили: трещины в породе — не естественного происхождения. Год спустя под возвышенностью раскопали еще один мегаполис."По масштабам все помещения Деринкую, вместе взятые, не сравнятся с тем, что в Невшехире было одной лишь "кухней", — в шутку отчитывался перед журналистами мэр города. — Минимум 25 гектаров".Суммарная протяженность всех коридоров — семь километров. Вместимость этого комплекса, по предварительным оценкам, — до 20 тысяч человек.Не успело научное сообщество оправиться от этой сенсации, как грянула другая. В 2022-м в окрестностях Мидьята (на юго-востоке Турции) раскопали поселение. Небольшая известняковая пещера, как оказалось, была лишь замаскированным входом в настоящее подземное царство."Найденные внутри артефакты, в том числе монеты римской эпохи и масляные лампы, указывают на то, что город построили во втором или третьем веке нашей эры", — отметил руководитель археологических раскопок Гани Таркан.Хотя по возрасту этот мегаполис сильно уступает двум предшественникам, по масштабам — превосходит. Пока расчистили порядка десяти тысяч квадратных метров, но Таркан с коллегами уверены, что подземелья Мидьята — это 400 тысяч "квадратов".Работы идут полным ходом. Не исключено, что в скором времени турецким специалистам будет что сообщить знатокам и простым любителям древностей.

турция

невшехир (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

турция, невшехир (провинция), аналитика - религия и мировоззрение, туризм