https://ria.ru/20250525/muzykant-2018963146.html
Грузинский музыкант осквернил российский флаг на концерте
Грузинский музыкант осквернил российский флаг на концерте - РИА Новости, 25.05.2025
Грузинский музыкант осквернил российский флаг на концерте
Грузинский певец Эрекле Гецадзе осквернил флаг России во время концерта на музыкальном фестивале Tbilisi Open Air. РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T13:26:00+03:00
2025-05-25T13:26:00+03:00
2025-05-25T17:28:00+03:00
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Грузинский певец Эрекле Гецадзе осквернил флаг России во время концерта на музыкальном фестивале Tbilisi Open Air.На кадрах музыкант сначала бросает флаг на пол, а потом кладет его в пакет, после чего имитирует мочеиспускание на него.Видео инцидента опубликовали зрители.Известно, что артист выкладывает свои композиции на российских площадках.
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Осквернение российкого флага грузинским артистом
Осквернение российкого флага грузинским артистом
2025-05-25T13:26
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россия, грузия, общество, происшествия
Россия, Грузия, Общество, Происшествия
Грузинский музыкант осквернил российский флаг на концерте
Грузинский певец Гецадзе осквернил флаг России на музыкальном фестивале