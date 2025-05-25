https://ria.ru/20250525/muzykant-2018963146.html

Грузинский музыкант осквернил российский флаг на концерте

Грузинский музыкант осквернил российский флаг на концерте - РИА Новости, 25.05.2025

Грузинский музыкант осквернил российский флаг на концерте

Грузинский певец Эрекле Гецадзе осквернил флаг России во время концерта на музыкальном фестивале Tbilisi Open Air. РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T13:26:00+03:00

2025-05-25T13:26:00+03:00

2025-05-25T17:28:00+03:00

россия

грузия

общество

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/19/2018961189_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_94e6f870274d0a1e0fd7663799ff3c69.jpg

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Грузинский певец Эрекле Гецадзе осквернил флаг России во время концерта на музыкальном фестивале Tbilisi Open Air.На кадрах музыкант сначала бросает флаг на пол, а потом кладет его в пакет, после чего имитирует мочеиспускание на него.Видео инцидента опубликовали зрители.Известно, что артист выкладывает свои композиции на российских площадках.

https://ria.ru/20250517/pamyatnik-2017559765.html

россия

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Осквернение российкого флага грузинским артистом Осквернение российкого флага грузинским артистом 2025-05-25T13:26 true PT0M44S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, грузия, общество, происшествия