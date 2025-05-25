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Грузинский музыкант осквернил российский флаг на концерте - РИА Новости, 25.05.2025
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13:26 25.05.2025 (обновлено: 17:28 25.05.2025)
https://ria.ru/20250525/muzykant-2018963146.html
Грузинский музыкант осквернил российский флаг на концерте
Грузинский музыкант осквернил российский флаг на концерте - РИА Новости, 25.05.2025
Грузинский музыкант осквернил российский флаг на концерте
Грузинский певец Эрекле Гецадзе осквернил флаг России во время концерта на музыкальном фестивале Tbilisi Open Air. РИА Новости, 25.05.2025
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происшествия
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Грузинский певец Эрекле Гецадзе осквернил флаг России во время концерта на музыкальном фестивале Tbilisi Open Air.На кадрах музыкант сначала бросает флаг на пол, а потом кладет его в пакет, после чего имитирует мочеиспускание на него.Видео инцидента опубликовали зрители.Известно, что артист выкладывает свои композиции на российских площадках.
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Осквернение российкого флага грузинским артистом
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россия, грузия, общество, происшествия
Россия, Грузия, Общество, Происшествия
Грузинский музыкант осквернил российский флаг на концерте

Грузинский певец Гецадзе осквернил флаг России на музыкальном фестивале

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Грузинский певец Эрекле Гецадзе осквернил флаг России во время концерта на музыкальном фестивале Tbilisi Open Air.
На кадрах музыкант сначала бросает флаг на пол, а потом кладет его в пакет, после чего имитирует мочеиспускание на него.
Видео инцидента опубликовали зрители.
Известно, что артист выкладывает свои композиции на российских площадках.
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