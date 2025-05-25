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Москвичам посоветовали меньше находиться на улице из-за жары - РИА Новости, 25.05.2025
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20:44 25.05.2025
https://ria.ru/20250525/moskvichi-2019009917.html
Москвичам посоветовали меньше находиться на улице из-за жары
Москвичам посоветовали меньше находиться на улице из-за жары - РИА Новости, 25.05.2025
Москвичам посоветовали меньше находиться на улице из-за жары
Москвичей призвали избегать длительного пребывания на улице в воскресенье из-за жары, температура воздуха поднимется выше 30 градусов, сообщается в... РИА Новости, 25.05.2025
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общество
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Москвичей призвали избегать длительного пребывания на улице в воскресенье из-за жары, температура воздуха поднимется выше 30 градусов, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, сегодня в столице очень жарко – столбики термометров покажут выше плюс 30 градусов. Берегите себя: избегайте длительного пребывания на улице и следуйте нашим советам, чтобы комфортно чувствовать себя в знойную погоду", - говорится в сообщении. В ведомстве рекомендовали сократить физическую нагрузку, пить 1,5-2 литра воды в день, отказаться от жирного, сладкого и острого, включить в рацион больше овощей и фруктов, включать кондиционер на плюс 23 - плюс 27 градусов во избежание резких перепадов температур, носить светлую просторную одежду из натуральных тканей и головной убор.
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общество, москва
Общество, Москва
Москвичам посоветовали меньше находиться на улице из-за жары

Москвичей призвали избегать долгого пребывания на улице из-за 30-градусной жары

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкТеплая погода в Москве
Теплая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Москвичей призвали избегать длительного пребывания на улице в воскресенье из-за жары, температура воздуха поднимется выше 30 градусов, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
«
"По прогнозам синоптиков, сегодня в столице очень жарко – столбики термометров покажут выше плюс 30 градусов. Берегите себя: избегайте длительного пребывания на улице и следуйте нашим советам, чтобы комфортно чувствовать себя в знойную погоду", - говорится в сообщении.
В ведомстве рекомендовали сократить физическую нагрузку, пить 1,5-2 литра воды в день, отказаться от жирного, сладкого и острого, включить в рацион больше овощей и фруктов, включать кондиционер на плюс 23 - плюс 27 градусов во избежание резких перепадов температур, носить светлую просторную одежду из натуральных тканей и головной убор.
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