https://ria.ru/20250525/moskvichi-2019009917.html

Москвичам посоветовали меньше находиться на улице из-за жары

Москвичам посоветовали меньше находиться на улице из-за жары - РИА Новости, 25.05.2025

Москвичам посоветовали меньше находиться на улице из-за жары

Москвичей призвали избегать длительного пребывания на улице в воскресенье из-за жары, температура воздуха поднимется выше 30 градусов, сообщается в... РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T20:44:00+03:00

2025-05-25T20:44:00+03:00

2025-05-25T20:44:00+03:00

общество

москва

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Москвичей призвали избегать длительного пребывания на улице в воскресенье из-за жары, температура воздуха поднимется выше 30 градусов, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, сегодня в столице очень жарко – столбики термометров покажут выше плюс 30 градусов. Берегите себя: избегайте длительного пребывания на улице и следуйте нашим советам, чтобы комфортно чувствовать себя в знойную погоду", - говорится в сообщении. В ведомстве рекомендовали сократить физическую нагрузку, пить 1,5-2 литра воды в день, отказаться от жирного, сладкого и острого, включить в рацион больше овощей и фруктов, включать кондиционер на плюс 23 - плюс 27 градусов во избежание резких перепадов температур, носить светлую просторную одежду из натуральных тканей и головной убор.

https://ria.ru/20250524/pogoda-2018877566.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва