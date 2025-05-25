https://ria.ru/20250525/moskva-2019000189.html

Собянин рассказал о благоустройстве в Нагорном и Нагатино-Садовниках

Собянин рассказал о благоустройстве в Нагорном и Нагатино-Садовниках - РИА Новости, 25.05.2025

Собянин рассказал о благоустройстве в Нагорном и Нагатино-Садовниках

Благоустройство продолжится в районах Нагорный и Нагатино-Садовники в этом сезоне в Москве, сообщает мэр Сергей Собянин. РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T18:53:00+03:00

2025-05-25T18:53:00+03:00

2025-05-25T18:53:00+03:00

общество

городское хозяйство москвы

москва

сергей собянин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1892015888_0:153:3100:1897_1920x0_80_0_0_cdbc999994848ff79c11ce12ca67e999.jpg

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Благоустройство продолжится в районах Нагорный и Нагатино-Садовники в этом сезоне в Москве, сообщает мэр Сергей Собянин. "В районах Нагорный и Нагатино-Садовники в этом сезоне продолжится комплексное благоустройство: у Изютинского пруда обустроят зоны отдыха, сцену и детские площадки; на Черноморском бульваре — озеленение и обновление спортивной инфраструктуры; у метро "Нахимовский проспект" появится современный скейт-парк; на Каширском проезде реконструируют каток с искусственным льдом и прилегающие объекты", - написал он в своем Telegram-канале. Отмечается, что работы направлены на повышение комфорта городской среды и создание новых общественных пространств

https://ria.ru/20250524/moskva-2018851838.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, городское хозяйство москвы, москва, сергей собянин