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Собянин рассказал о благоустройстве в Нагорном и Нагатино-Садовниках
Собянин рассказал о благоустройстве в Нагорном и Нагатино-Садовниках - РИА Новости, 25.05.2025
Собянин рассказал о благоустройстве в Нагорном и Нагатино-Садовниках
Благоустройство продолжится в районах Нагорный и Нагатино-Садовники в этом сезоне в Москве, сообщает мэр Сергей Собянин. РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T18:53:00+03:00
2025-05-25T18:53:00+03:00
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общество
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Благоустройство продолжится в районах Нагорный и Нагатино-Садовники в этом сезоне в Москве, сообщает мэр Сергей Собянин. "В районах Нагорный и Нагатино-Садовники в этом сезоне продолжится комплексное благоустройство: у Изютинского пруда обустроят зоны отдыха, сцену и детские площадки; на Черноморском бульваре — озеленение и обновление спортивной инфраструктуры; у метро "Нахимовский проспект" появится современный скейт-парк; на Каширском проезде реконструируют каток с искусственным льдом и прилегающие объекты", - написал он в своем Telegram-канале. Отмечается, что работы направлены на повышение комфорта городской среды и создание новых общественных пространств
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общество, городское хозяйство москвы, москва, сергей собянин
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Сергей Собянин
Собянин рассказал о благоустройстве в Нагорном и Нагатино-Садовниках
Собянин: благоустройство продолжится в Нагорном и Нагатино-Садовниках