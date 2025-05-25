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Собянин рассказал о благоустройстве в Нагорном и Нагатино-Садовниках - РИА Новости, 25.05.2025
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18:53 25.05.2025
https://ria.ru/20250525/moskva-2019000189.html
Собянин рассказал о благоустройстве в Нагорном и Нагатино-Садовниках
Собянин рассказал о благоустройстве в Нагорном и Нагатино-Садовниках - РИА Новости, 25.05.2025
Собянин рассказал о благоустройстве в Нагорном и Нагатино-Садовниках
Благоустройство продолжится в районах Нагорный и Нагатино-Садовники в этом сезоне в Москве, сообщает мэр Сергей Собянин. РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T18:53:00+03:00
2025-05-25T18:53:00+03:00
общество
городское хозяйство москвы
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Благоустройство продолжится в районах Нагорный и Нагатино-Садовники в этом сезоне в Москве, сообщает мэр Сергей Собянин. "В районах Нагорный и Нагатино-Садовники в этом сезоне продолжится комплексное благоустройство: у Изютинского пруда обустроят зоны отдыха, сцену и детские площадки; на Черноморском бульваре — озеленение и обновление спортивной инфраструктуры; у метро "Нахимовский проспект" появится современный скейт-парк; на Каширском проезде реконструируют каток с искусственным льдом и прилегающие объекты", - написал он в своем Telegram-канале. Отмечается, что работы направлены на повышение комфорта городской среды и создание новых общественных пространств
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общество, городское хозяйство москвы, москва, сергей собянин
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Сергей Собянин
Собянин рассказал о благоустройстве в Нагорном и Нагатино-Садовниках

Собянин: благоустройство продолжится в Нагорном и Нагатино-Садовниках

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкСергей Собянин
Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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Сергей Собянин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Благоустройство продолжится в районах Нагорный и Нагатино-Садовники в этом сезоне в Москве, сообщает мэр Сергей Собянин.
"В районах Нагорный и Нагатино-Садовники в этом сезоне продолжится комплексное благоустройство: у Изютинского пруда обустроят зоны отдыха, сцену и детские площадки; на Черноморском бульваре — озеленение и обновление спортивной инфраструктуры; у метро "Нахимовский проспект" появится современный скейт-парк; на Каширском проезде реконструируют каток с искусственным льдом и прилегающие объекты", - написал он в своем Telegram-канале.
Отмечается, что работы направлены на повышение комфорта городской среды и создание новых общественных пространств
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