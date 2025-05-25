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Воскресенье в Москве стало самым теплым днем с начала весны и года - РИА Новости, 25.05.2025
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15:20 25.05.2025
https://ria.ru/20250525/moskva-2018976669.html
Воскресенье в Москве стало самым теплым днем с начала весны и года
Воскресенье в Москве стало самым теплым днем с начала весны и года - РИА Новости, 25.05.2025
Воскресенье в Москве стало самым теплым днем с начала весны и года
Воскресенье в Москве стало самым тёплым днем с начала весны и года, к 14.00 температура воздуха, по данным базовой метеостанции города ВДНХ, превысила отметку в РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T15:20:00+03:00
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Воскресенье в Москве стало самым тёплым днем с начала весны и года, к 14.00 температура воздуха, по данным базовой метеостанции города ВДНХ, превысила отметку в плюс 27 градусов, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "В Москве продолжаются изменения в списке тёплых лидеров года... Нынешнее воскресенье в столице выходит на первое место в списке самых тёплых дней с начала весны и года! К 14 часам температура воздуха, по данным базовой метеостанции города ВДНХ, превысила отметку в плюс 27 градусов (плюс 27,1 градуса), что на 0,2 градуса выше, чем было у прежнего лидера, дня вчерашнего", - написал Леус. Синоптик отметил, что такая температура более, чем на 6 градусов выше климатической нормы. Однако в метеорологической истории были и более тёплые 25 мая, так суточный рекорд максимальной температуры воздуха для этого дня установлен ровно двадцать лет назад и составляет плюс 31,5 градуса. "Прогрев воздуха пока продолжается, так что точное значение нового максимума мы узнаем после 21 часа, когда будут сняты показания с максимальных термометров", - добавил Леус.
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общество, москва, михаил леус, погода
Общество, Москва, Михаил Леус, Погода
Воскресенье в Москве стало самым теплым днем с начала весны и года

Леус: воскресенье в Москве стало самым теплым днем с начала весны и года

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковФонтаны на ВДНХ в Москве
Фонтаны на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Фонтаны на ВДНХ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Воскресенье в Москве стало самым тёплым днем с начала весны и года, к 14.00 температура воздуха, по данным базовой метеостанции города ВДНХ, превысила отметку в плюс 27 градусов, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Москве продолжаются изменения в списке тёплых лидеров года... Нынешнее воскресенье в столице выходит на первое место в списке самых тёплых дней с начала весны и года! К 14 часам температура воздуха, по данным базовой метеостанции города ВДНХ, превысила отметку в плюс 27 градусов (плюс 27,1 градуса), что на 0,2 градуса выше, чем было у прежнего лидера, дня вчерашнего", - написал Леус.
Синоптик отметил, что такая температура более, чем на 6 градусов выше климатической нормы. Однако в метеорологической истории были и более тёплые 25 мая, так суточный рекорд максимальной температуры воздуха для этого дня установлен ровно двадцать лет назад и составляет плюс 31,5 градуса.
"Прогрев воздуха пока продолжается, так что точное значение нового максимума мы узнаем после 21 часа, когда будут сняты показания с максимальных термометров", - добавил Леус.
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