Экс-глава Гагаузии назвала причины экономического кризиса в Молдавии
Экс-глава Гагаузии Влах: кризис в Молдавии вызвал отказ от отношений с соседями
© Sputnik / Maxim TopalИрина Влах
© Sputnik / Maxim Topal
Ирина Влах. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 25 мая - РИА Новости. Экономический кризис в Молдавии вызван в том числе отказом от рациональных отношений со всеми соседями в угоду интересам еврочиновников, заявила лидер оппозиционной молдавской партии "Сердце Молдовы", экс-глава Гагаузии Ирина Влах.
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"Что привело к сегодняшнему кризису в экономике Молдовы? Коррупция в ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.), ограбившей своих предпринимателей и отпугнувшей внешних инвесторов; привычка ПДСовских дилетантов затыкать дыры кредитами и грантами вместо развития экономики; отказ от рациональных отношений со всеми соседями в угоду интересам еврочиновников", - написала Влах в своем Telegram-канале.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.