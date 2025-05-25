https://ria.ru/20250525/moldaviya-2018996673.html

Экс-глава Гагаузии назвала причины экономического кризиса в Молдавии

Экс-глава Гагаузии назвала причины экономического кризиса в Молдавии - РИА Новости, 25.05.2025

Экс-глава Гагаузии назвала причины экономического кризиса в Молдавии

Экономический кризис в Молдавии вызван в том числе отказом от рациональных отношений со всеми соседями в угоду интересам еврочиновников, заявила лидер... РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T18:19:00+03:00

2025-05-25T18:19:00+03:00

2025-05-25T18:19:00+03:00

молдавия

россия

москва

ирина влах

дмитрий песков

евросоюз

гагаузия

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КИШИНЕВ, 25 мая - РИА Новости. Экономический кризис в Молдавии вызван в том числе отказом от рациональных отношений со всеми соседями в угоду интересам еврочиновников, заявила лидер оппозиционной молдавской партии "Сердце Молдовы", экс-глава Гагаузии Ирина Влах. "Что привело к сегодняшнему кризису в экономике Молдовы? Коррупция в ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.), ограбившей своих предпринимателей и отпугнувшей внешних инвесторов; привычка ПДСовских дилетантов затыкать дыры кредитами и грантами вместо развития экономики; отказ от рациональных отношений со всеми соседями в угоду интересам еврочиновников", - написала Влах в своем Telegram-канале. Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.

https://ria.ru/20250524/vlasti-2018920220.html

молдавия

россия

москва

гагаузия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

молдавия, россия, москва, ирина влах, дмитрий песков, евросоюз, гагаузия