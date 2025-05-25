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За прошедшие семь часов ПВО уничтожила 51 дрон над российскими регионами
За прошедшие семь часов ПВО уничтожила 51 дрон над российскими регионами - РИА Новости, 25.05.2025
За прошедшие семь часов ПВО уничтожила 51 дрон над российскими регионами
Дежурные средства российской ПВО днём в воскресенье сбили 51 украинский беспилотник над Курской, Орловской, Тульской, Московской и Калужской областями, сообщили РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T20:40:00+03:00
2025-05-25T20:40:00+03:00
2025-05-25T21:06:00+03:00
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безопасность
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО днём в воскресенье сбили 51 украинский беспилотник над Курской, Орловской, Тульской, Московской и Калужской областями, сообщили в Минобороны РФ."Двадцать пятого мая с 13.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 21 БПЛА – над территорией Курской области, 12 БПЛА – над территорией Орловской области, 11 БПЛА – над территорией Тульской области, шесть БПЛА – над территорией Московского региона и один – над территорией Калужской области", - говорится в сообщении.Днём МО РФ сообщило, что средства ПВО за сутки сбили 194 беспилотника вне зоны проведения спецоперации
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москва, безопасность, калужская область, курская область, орловская область, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Москва, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Калужская область, Курская область, Орловская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
За прошедшие семь часов ПВО уничтожила 51 дрон над российскими регионами
МО: с 13.00 до 20.00 по МСК ПВО уничтожили 51 БПЛА над регионами России