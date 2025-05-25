https://ria.ru/20250525/mo-2019009634.html

За прошедшие семь часов ПВО уничтожила 51 дрон над российскими регионами

За прошедшие семь часов ПВО уничтожила 51 дрон над российскими регионами - РИА Новости, 25.05.2025

За прошедшие семь часов ПВО уничтожила 51 дрон над российскими регионами

Дежурные средства российской ПВО днём в воскресенье сбили 51 украинский беспилотник над Курской, Орловской, Тульской, Московской и Калужской областями, сообщили РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T20:40:00+03:00

2025-05-25T20:40:00+03:00

2025-05-25T21:06:00+03:00

москва

специальная военная операция на украине

безопасность

калужская область

курская область

орловская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО днём в воскресенье сбили 51 украинский беспилотник над Курской, Орловской, Тульской, Московской и Калужской областями, сообщили в Минобороны РФ."Двадцать пятого мая с 13.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 21 БПЛА – над территорией Курской области, 12 БПЛА – над территорией Орловской области, 11 БПЛА – над территорией Тульской области, шесть БПЛА – над территорией Московского региона и один – над территорией Калужской области", - говорится в сообщении.Днём МО РФ сообщило, что средства ПВО за сутки сбили 194 беспилотника вне зоны проведения спецоперации

https://ria.ru/20250525/spetsoperatsiya-2019007747.html

москва

калужская область

курская область

орловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, безопасность, калужская область, курская область, орловская область, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия