https://ria.ru/20250525/mkkk-2019021641.html

В секторе Газа погибли два сотрудника МККК

В секторе Газа погибли два сотрудника МККК - РИА Новости, 25.05.2025

В секторе Газа погибли два сотрудника МККК

Двое сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК) погибли в результате удара по их дому на юге сектора Газа в субботу, сообщила организация в... РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T23:17:00+03:00

2025-05-25T23:17:00+03:00

2025-05-25T23:26:00+03:00

в мире

международный комитет красного креста (мккк)

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

израиль

биньямин нетаньяху

хамас

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ЖЕНЕВА, 25 мая - РИА Новости. Двое сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК) погибли в результате удара по их дому на юге сектора Газа в субботу, сообщила организация в соцсети X."Мы глубоко опечалены смертью двух наших дорогих коллег, Ибрагима Эйда и Ахмада Абу Хилала, которые были убиты в результате удара по их дому в Хан-Юнисе 23 мая", - сказано в публикации.МККК призывает к прекращению огня, уважению и защите гражданских лиц, в том числе медицинского персонала."Их убийства указывают на невыносимое число жертв среди гражданского населения в Газе", - подчёркивает организация.По данным минздрава сектора, с 18 марта, когда Израиль возобновил обстрелы, в Газе погибли более 3,7 тысячи человек, пострадали более 10,7 тысячи. Число погибших в результате израильских ударов за последнюю неделю составило 574.В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа . Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе.

https://ria.ru/20250525/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20250522/izrail-2018259406.html

израиль

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, международный комитет красного креста (мккк), обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, израиль, биньямин нетаньяху, хамас