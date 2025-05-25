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В секторе Газа погибли два сотрудника МККК - РИА Новости, 25.05.2025
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23:17 25.05.2025 (обновлено: 23:26 25.05.2025)
https://ria.ru/20250525/mkkk-2019021641.html
В секторе Газа погибли два сотрудника МККК
В секторе Газа погибли два сотрудника МККК - РИА Новости, 25.05.2025
В секторе Газа погибли два сотрудника МККК
Двое сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК) погибли в результате удара по их дому на юге сектора Газа в субботу, сообщила организация в... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T23:17:00+03:00
2025-05-25T23:26:00+03:00
в мире
международный комитет красного креста (мккк)
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
израиль
биньямин нетаньяху
хамас
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ЖЕНЕВА, 25 мая - РИА Новости. Двое сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК) погибли в результате удара по их дому на юге сектора Газа в субботу, сообщила организация в соцсети X."Мы глубоко опечалены смертью двух наших дорогих коллег, Ибрагима Эйда и Ахмада Абу Хилала, которые были убиты в результате удара по их дому в Хан-Юнисе 23 мая", - сказано в публикации.МККК призывает к прекращению огня, уважению и защите гражданских лиц, в том числе медицинского персонала."Их убийства указывают на невыносимое число жертв среди гражданского населения в Газе", - подчёркивает организация.По данным минздрава сектора, с 18 марта, когда Израиль возобновил обстрелы, в Газе погибли более 3,7 тысячи человек, пострадали более 10,7 тысячи. Число погибших в результате израильских ударов за последнюю неделю составило 574.В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа . Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе.
https://ria.ru/20250525/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20250522/izrail-2018259406.html
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в мире, международный комитет красного креста (мккк), обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, израиль, биньямин нетаньяху, хамас
В мире, Международный комитет Красного Креста (МККК), Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС
В секторе Газа погибли два сотрудника МККК

МККК: два сотрудника Красного Креста погибли при ударе по их дому в секторе Газа

© AP Photo / Ariel SchalitВид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 25 мая - РИА Новости. Двое сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК) погибли в результате удара по их дому на юге сектора Газа в субботу, сообщила организация в соцсети X.
«
"Мы глубоко опечалены смертью двух наших дорогих коллег, Ибрагима Эйда и Ахмада Абу Хилала, которые были убиты в результате удара по их дому в Хан-Юнисе 23 мая", - сказано в публикации.
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Вчера, 19:55
МККК призывает к прекращению огня, уважению и защите гражданских лиц, в том числе медицинского персонала.
«
"Их убийства указывают на невыносимое число жертв среди гражданского населения в Газе", - подчёркивает организация.
По данным минздрава сектора, с 18 марта, когда Израиль возобновил обстрелы, в Газе погибли более 3,7 тысячи человек, пострадали более 10,7 тысячи. Число погибших в результате израильских ударов за последнюю неделю составило 574.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа . Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе.
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В миреМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 годуИзраильБиньямин НетаньяхуХАМАС
 
 
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