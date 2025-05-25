В секторе Газа погибли два сотрудника МККК
МККК: два сотрудника Красного Креста погибли при ударе по их дому в секторе Газа
© AP Photo / Ariel SchalitВид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля
© AP Photo / Ariel Schalit
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 25 мая - РИА Новости. Двое сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК) погибли в результате удара по их дому на юге сектора Газа в субботу, сообщила организация в соцсети X.
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"Мы глубоко опечалены смертью двух наших дорогих коллег, Ибрагима Эйда и Ахмада Абу Хилала, которые были убиты в результате удара по их дому в Хан-Юнисе 23 мая", - сказано в публикации.
МККК призывает к прекращению огня, уважению и защите гражданских лиц, в том числе медицинского персонала.
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"Их убийства указывают на невыносимое число жертв среди гражданского населения в Газе", - подчёркивает организация.
По данным минздрава сектора, с 18 марта, когда Израиль возобновил обстрелы, в Газе погибли более 3,7 тысячи человек, пострадали более 10,7 тысячи. Число погибших в результате израильских ударов за последнюю неделю составило 574.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа . Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе.