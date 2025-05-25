https://ria.ru/20250525/mishustin-2018952303.html

Мишустин поздравил химиков с профессиональным праздником

Мишустин поздравил химиков с профессиональным праздником - РИА Новости, 25.05.2025

Мишустин поздравил химиков с профессиональным праздником

Российские разработки в области химии успешно конкурируют с зарубежными аналогами, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в поздравлении работников и... РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T11:19:00+03:00

2025-05-25T11:19:00+03:00

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экономика

технологии

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Российские разработки в области химии успешно конкурируют с зарубежными аналогами, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в поздравлении работников и ветеранов химической промышленности с профессиональным праздником. Текст поздравления опубликован в Telegram-канале правительства РФ."Химическая промышленность имеет для России стратегическое значение. Она играет важнейшую роль в развитии ключевых отраслей экономики, обеспечении технологической независимости государства. Отечественные разработки в области химии успешно конкурируют с зарубежными аналогами", - отметил Мишустин. Отечественная продукция применяется в промышленности, микроэлектронике, фармацевтике, сельском хозяйстве, металлургии и машиностроении, жилищном и дорожном строительстве, а также при осуществлении инфраструктурных программ, подчеркнул Мишустин. "Сегодня перед специалистами комплекса стоят ответственные задачи. Среди них – реализация национального проекта "Новые материалы и химия", создание современных производств, внедрение инноваций, развитие малотоннажной, среднетоннажной химии. А также увеличение производительности труда, подготовка квалифицированных специалистов. Для их решения у вас есть глубокие знания, опыт, целеустремленность. И в этом – залог дальнейших успехов", - добавил Мишустин.

https://ria.ru/20250525/putin-2018949116.html

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экономика, технологии, россия, михаил мишустин