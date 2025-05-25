https://ria.ru/20250525/mishustin-2018952303.html
Мишустин поздравил химиков с профессиональным праздником
Мишустин поздравил химиков с профессиональным праздником - РИА Новости, 25.05.2025
Мишустин поздравил химиков с профессиональным праздником
Российские разработки в области химии успешно конкурируют с зарубежными аналогами, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в поздравлении работников и... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T11:19:00+03:00
2025-05-25T11:19:00+03:00
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Российские разработки в области химии успешно конкурируют с зарубежными аналогами, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в поздравлении работников и ветеранов химической промышленности с профессиональным праздником. Текст поздравления опубликован в Telegram-канале правительства РФ."Химическая промышленность имеет для России стратегическое значение. Она играет важнейшую роль в развитии ключевых отраслей экономики, обеспечении технологической независимости государства. Отечественные разработки в области химии успешно конкурируют с зарубежными аналогами", - отметил Мишустин. Отечественная продукция применяется в промышленности, микроэлектронике, фармацевтике, сельском хозяйстве, металлургии и машиностроении, жилищном и дорожном строительстве, а также при осуществлении инфраструктурных программ, подчеркнул Мишустин. "Сегодня перед специалистами комплекса стоят ответственные задачи. Среди них – реализация национального проекта "Новые материалы и химия", создание современных производств, внедрение инноваций, развитие малотоннажной, среднетоннажной химии. А также увеличение производительности труда, подготовка квалифицированных специалистов. Для их решения у вас есть глубокие знания, опыт, целеустремленность. И в этом – залог дальнейших успехов", - добавил Мишустин.
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экономика, технологии, россия, михаил мишустин
Экономика, Технологии, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин поздравил химиков с профессиональным праздником
Мишустин: разработки в области химии успешно конкурируют с зарубежными аналогами
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости.
Российские разработки в области химии успешно конкурируют с зарубежными аналогами, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в поздравлении работников и ветеранов химической промышленности с профессиональным праздником. Текст поздравления опубликован в Telegram-канале
правительства РФ.
"Химическая промышленность имеет для России
стратегическое значение. Она играет важнейшую роль в развитии ключевых отраслей экономики, обеспечении технологической независимости государства. Отечественные разработки в области химии успешно конкурируют с зарубежными аналогами", - отметил Мишустин
.
Отечественная продукция применяется в промышленности, микроэлектронике, фармацевтике, сельском хозяйстве, металлургии и машиностроении, жилищном и дорожном строительстве, а также при осуществлении инфраструктурных программ, подчеркнул Мишустин.
"Сегодня перед специалистами комплекса стоят ответственные задачи. Среди них – реализация национального проекта "Новые материалы и химия", создание современных производств, внедрение инноваций, развитие малотоннажной, среднетоннажной химии. А также увеличение производительности труда, подготовка квалифицированных специалистов. Для их решения у вас есть глубокие знания, опыт, целеустремленность. И в этом – залог дальнейших успехов", - добавил Мишустин.