https://ria.ru/20250525/minoborony-2018962857.html

Минобороны показало видео завершения обмена между Россией и Украиной

Минобороны показало видео завершения обмена между Россией и Украиной - РИА Новости, 25.05.2025

Минобороны показало видео завершения обмена между Россией и Украиной

Минобороны РФ показало видео завершающего этапа масштабного обмена между Россией и Украиной, в ходе которого вернулись 303 российских военнослужащих. РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T13:20:00+03:00

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2025-05-25T13:24:00+03:00

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Минобороны РФ показало видео завершающего этапа масштабного обмена между Россией и Украиной, в ходе которого вернулись 303 российских военнослужащих. В пятницу ведомство сообщило об обмене 270 на 270 военнослужащих и 120 на 120 гражданских лиц. В субботу МО РФ сообщило об обмен по формуле 307 на 307 военнослужащих, а в воскресенье были обменяны ещё 303 на 303 военнослужащих. Таким образом, был проведен ранее анонсированный обмен 1000 на 1000 человек, рассказали в МО РФ. На видеоролике видно, как замминистра обороны Александр Фомин ходит среди вернувшихся военнослужащих и жмёт им руки. Те в ответ благодарят его за то, что их "вытащили оттуда". "Вам спасибо за то, что выстояли и выдержали", - отвечает им Фомин.Также МО РФ показало кадры, как вернувшиеся бойцы развернули флаги РФ, Советского Союза и Российской империи и кричат "Ура!".

https://ria.ru/20250525/svo-2018959136.html

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Завершающий этап обмена 1000 на 1000 человек Минобороны России показало видео завершающего этапа обмена 1000 на 1000 человек 2025-05-25T13:20 true PT0M28S

Вернувшиеся военнослужащие с флагами России, СССР и Российской империи На кадрах Минобороны видно, как вернувшиеся в ходе завершающего этапа обмена 1000 на 1000 человек российские военнослужащие развернули флаги России, СССР и Российской империи 2025-05-25T13:20 true PT0M05S

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безопасность, россия, украина, российская империя, александр фомин