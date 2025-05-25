Главы МИД стран АСЕАН провели встречу по подготовке саммита региона
Главы МИД стран АСЕАН провели встречу в Малайзии по подготовке саммита региона
© AP Photo / Bullit MarquezФлаги стран участниц саммита АСЕАН
© AP Photo / Bullit Marquez
Флаги стран участниц саммита АСЕАН. Архивное фото
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БАНГКОК, 25 мая – РИА Новости. Министры иностранных дел стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) провели в воскресенье в столице Малайзии министерскую встречу по подготовке саммита регионального блока, который начнется в Куала-Лумпуре в понедельник, сообщает МИД Таиланда в пресс-релизе, посвященном встрече.
"Двадцать пятого мая ... Марит Сангиемпхонг, министр иностранных дел, принял участие во встрече министров иностранных дел стран АСЕАН в Куала-Лумпуре, Малайзия, в рамках подготовки к 46-му саммиту АСЕАН, который состоится на следующий день", - говорится в пресс-релизе.
Внешнеполитическое ведомство Таиланда сообщает, что на встрече состоялись обсуждение и обмен мнениями по ключевым вопросам деятельности регионального блока, включая процесс создания единого сообщества АСЕАН, усиление экономической интеграции в АСЕАН, рассмотрение новых заявок стран мира на вхождение в Договор о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии, укрепление внешних связей регионального блока, продвижение реализации Консенсуса из пяти пунктов по разрешению кризиса в Мьянме, а также процесс прохождения заявки Восточного Тимора, в настоящее время имеющего статус наблюдателя в блоке, на полноправное членство в АСЕАН.
"Все вопросы рассматривались в контексте текущей геополитической неопределенности", - говорится в пресс-релизе.
МИД Таиланда также сообщает, что в субботу 24 мая в Куала-Лумпуре с участием таиландского министра иностранных дел состоялись расширенные неформальные консультации по вопросу исполнения Консенсуса АСЕАН из пяти пунктов по разрешению кризиса в Мьянме.
Консультации проводились под руководством Малайзии в качестве председателя АСЕАН и последовали за неофициальными консультациями между действующим (Малайзия), предыдущим (Лаосская Народно-Демократическая Республика) и будущим (Филиппины) председателями АСЕАН по реализации Консенсуса из пяти пунктов, говорится в пресс-релизе.
На встрече обсуждались пути дальнейшего урегулирования ситуации в Мьянме, при этом была отмечена конструктивная роль Таиланда в продвижении ключевых приоритетов, в частности, в содействии более скоординированному и эффективному подходу к оказанию гуманитарной помощи Мьянме, сообщает внешнеполитическое ведомство Таиланда.
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