https://ria.ru/20250525/meladze-2018933807.html

Меладзе сохранил в России статус индивидуального предпринимателя

Меладзе сохранил в России статус индивидуального предпринимателя - РИА Новости, 25.05.2025

Меладзе сохранил в России статус индивидуального предпринимателя

Певец Валерий Меладзе сохранил в России статус индивидуального предпринимателя, свидетельствуют материалы налоговой, которые есть в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T06:07:00+03:00

2025-05-25T06:07:00+03:00

2025-05-25T06:07:00+03:00

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Певец Валерий Меладзе сохранил в России статус индивидуального предпринимателя, свидетельствуют материалы налоговой, которые есть в распоряжении РИА Новости. ИП Меладзе открыл в декабре 2004 года. Согласно материалам, основной вид деятельности ИП - деятельность в области телевизионного вещания, также у ИП Меладзе значится еще другие дополнительные виды деятельности: торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами, торговля оптовая грампластинками, аудио- и видеомагнитными лентами, компакт-дисками и цифровыми видеодисками, а также деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений, деятельность в области исполнительских искусств. После начала специальной военной операции на Украине музыкант стал значительно реже появляться на публике и проводить концерты в России. Валерий Меладзе на корпоративном новогоднем выступлении в Дубае в 2022 году произнес лозунг украинских националистов. Однако, как свидетельствуют документы, он следит за статусом ИП в РФ - в январе 2025 года в налоговую были внесены сведения о регистрации ИП по обязательному пенсионному страхованию (ОПС). Как рассказал РИА Новости юрист Дмитрий Кваша, для сохранения статуса ИП необходимо регулярно сдавать отчетность. "Чтобы сохранить статус индивидуального предпринимателя, нужно регулярно сдавать отчетность, подавать декларацию. Это все также можно делать удаленно, либо через доверенность, либо через электронную цифровую подпись", - сказал юрист.

https://ria.ru/20250525/litvinova-2018930121.html

https://ria.ru/20250523/meladze-2018678607.html

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россия, украина, дубай, валерий меладзе