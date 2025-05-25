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Военный медик организовал эвакуацию раненых бойцов под огнем танка ВСУ - РИА Новости, 25.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:20 25.05.2025
https://ria.ru/20250525/medik-2018936084.html
Военный медик организовал эвакуацию раненых бойцов под огнем танка ВСУ
Военный медик организовал эвакуацию раненых бойцов под огнем танка ВСУ - РИА Новости, 25.05.2025
Военный медик организовал эвакуацию раненых бойцов под огнем танка ВСУ
Российский военный медик под огнем танка ВСУ организовал эвакуацию семи раненых бойцов ВС РФ с поля боя в Запорожской области, об этом рассказал РИА Новости сам РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T07:20:00+03:00
2025-05-25T07:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МЕЛИТОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Российский военный медик под огнем танка ВСУ организовал эвакуацию семи раненых бойцов ВС РФ с поля боя в Запорожской области, об этом рассказал РИА Новости сам разведчик-санитар с позывным "Галл" 392-го полка группировки "Днепр". "Была ситуация, когда, у нас ребят "затрехсотили" (ранили - ред.), они менялись, их на ротации отработали БПЛАшники противника... Мы начали производить эвакуацию, они попытались добить наших ребят. И вот уже непосредственно под огнем нам пришлось выносить их. Работал танчик по нам и работали сбросами. Семь человек. Двое были неходячие, то есть ребятам перебило ноги, и они самостоятельно передвигаться не могли. Мы выносили их на носилках в пешем порядке", - рассказал он. По словам "Галла", группе эвакуации вместе с ранеными пришлось пройти около двух километров пешком. Всё это время противник вел обстрел из танка и пытался поразить группу ударами с дронов, однако бойцам помогла погода. Разведчик-санитар отметил, что всех раненых в итоге удалось спасти. "Всех вынесли, эвакуация прошла успешно. Ребята сейчас уже непосредственно выполняют задачи. Все уже в строю", - добавил он.
https://ria.ru/20250524/spetsoperatsiya-2018791304.html
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запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Военный медик организовал эвакуацию раненых бойцов под огнем танка ВСУ

Военный медик организовал эвакуацию семи раненых бойцов под огнем танка ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МЕЛИТОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Российский военный медик под огнем танка ВСУ организовал эвакуацию семи раненых бойцов ВС РФ с поля боя в Запорожской области, об этом рассказал РИА Новости сам разведчик-санитар с позывным "Галл" 392-го полка группировки "Днепр".
"Была ситуация, когда, у нас ребят "затрехсотили" (ранили - ред.), они менялись, их на ротации отработали БПЛАшники противника... Мы начали производить эвакуацию, они попытались добить наших ребят. И вот уже непосредственно под огнем нам пришлось выносить их. Работал танчик по нам и работали сбросами. Семь человек. Двое были неходячие, то есть ребятам перебило ноги, и они самостоятельно передвигаться не могли. Мы выносили их на носилках в пешем порядке", - рассказал он.
По словам "Галла", группе эвакуации вместе с ранеными пришлось пройти около двух километров пешком. Всё это время противник вел обстрел из танка и пытался поразить группу ударами с дронов, однако бойцам помогла погода. Разведчик-санитар отметил, что всех раненых в итоге удалось спасти.
"Всех вынесли, эвакуация прошла успешно. Ребята сейчас уже непосредственно выполняют задачи. Все уже в строю", - добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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