https://ria.ru/20250525/medik-2018936084.html

Военный медик организовал эвакуацию раненых бойцов под огнем танка ВСУ

Военный медик организовал эвакуацию раненых бойцов под огнем танка ВСУ - РИА Новости, 25.05.2025

Военный медик организовал эвакуацию раненых бойцов под огнем танка ВСУ

Российский военный медик под огнем танка ВСУ организовал эвакуацию семи раненых бойцов ВС РФ с поля боя в Запорожской области, об этом рассказал РИА Новости сам РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T07:20:00+03:00

2025-05-25T07:20:00+03:00

2025-05-25T07:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

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МЕЛИТОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Российский военный медик под огнем танка ВСУ организовал эвакуацию семи раненых бойцов ВС РФ с поля боя в Запорожской области, об этом рассказал РИА Новости сам разведчик-санитар с позывным "Галл" 392-го полка группировки "Днепр". "Была ситуация, когда, у нас ребят "затрехсотили" (ранили - ред.), они менялись, их на ротации отработали БПЛАшники противника... Мы начали производить эвакуацию, они попытались добить наших ребят. И вот уже непосредственно под огнем нам пришлось выносить их. Работал танчик по нам и работали сбросами. Семь человек. Двое были неходячие, то есть ребятам перебило ноги, и они самостоятельно передвигаться не могли. Мы выносили их на носилках в пешем порядке", - рассказал он. По словам "Галла", группе эвакуации вместе с ранеными пришлось пройти около двух километров пешком. Всё это время противник вел обстрел из танка и пытался поразить группу ударами с дронов, однако бойцам помогла погода. Разведчик-санитар отметил, что всех раненых в итоге удалось спасти. "Всех вынесли, эвакуация прошла успешно. Ребята сейчас уже непосредственно выполняют задачи. Все уже в строю", - добавил он.

https://ria.ru/20250524/spetsoperatsiya-2018791304.html

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запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф