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В Королеве ликвидировали открытое горение в ТЦ "Пионер" - РИА Новости, 25.05.2025
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22:25 25.05.2025
https://ria.ru/20250525/mchs-2019018047.html
В Королеве ликвидировали открытое горение в ТЦ "Пионер"
В Королеве ликвидировали открытое горение в ТЦ "Пионер" - РИА Новости, 25.05.2025
В Королеве ликвидировали открытое горение в ТЦ "Пионер"
Открытое горение в ТЦ "Пионер" в Королеве ликвидировано, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 25.05.2025
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происшествия
коммерческая недвижимость
королев
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Открытое горение в ТЦ "Пионер" в Королеве ликвидировано, сообщили в пресс-службе МЧС России. В воскресенье экстренные службы рассказали РИА Новости, что произошел пожар в ТЦ "Пионер" в Королеве на 240 "квадратах". Здание сами покинули 32 человека, пострадавших не было, уточнили в службах. "На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения. Задействовано более 60 человек и 24 единицы техники", - говорится в сообщении пресс-службы.
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происшествия, коммерческая недвижимость, королев
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Королев
В Королеве ликвидировали открытое горение в ТЦ "Пионер"

МЧС: открытое горение в ТЦ "Пионер" в Королеве ликвидировали

Пожар в ТЦ "Пионер" в Королеве. Кадр видео из соцсетей
Пожар в ТЦ Пионер в Королеве. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
Пожар в ТЦ "Пионер" в Королеве. Кадр видео из соцсетей
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Открытое горение в ТЦ "Пионер" в Королеве ликвидировано, сообщили в пресс-службе МЧС России.
В воскресенье экстренные службы рассказали РИА Новости, что произошел пожар в ТЦ "Пионер" в Королеве на 240 "квадратах". Здание сами покинули 32 человека, пострадавших не было, уточнили в службах.
"На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения. Задействовано более 60 человек и 24 единицы техники", - говорится в сообщении пресс-службы.
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ПроисшествияКоммерческая недвижимостьКоролев
 
 
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