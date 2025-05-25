https://ria.ru/20250525/mchs-2019018047.html

В Королеве ликвидировали открытое горение в ТЦ "Пионер"

В Королеве ликвидировали открытое горение в ТЦ "Пионер" - РИА Новости, 25.05.2025

В Королеве ликвидировали открытое горение в ТЦ "Пионер"

Открытое горение в ТЦ "Пионер" в Королеве ликвидировано, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 25.05.2025

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коммерческая недвижимость

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Открытое горение в ТЦ "Пионер" в Королеве ликвидировано, сообщили в пресс-службе МЧС России. В воскресенье экстренные службы рассказали РИА Новости, что произошел пожар в ТЦ "Пионер" в Королеве на 240 "квадратах". Здание сами покинули 32 человека, пострадавших не было, уточнили в службах. "На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения. Задействовано более 60 человек и 24 единицы техники", - говорится в сообщении пресс-службы.

https://ria.ru/20250524/burjatija-2018849834.html

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происшествия, коммерческая недвижимость, королев