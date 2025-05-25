https://ria.ru/20250525/mchs-2019013797.html
В Удмуртии семь человек попали в воду после столкновения лодки с буксиром
В Удмуртии семь человек попали в воду после столкновения лодки с буксиром - РИА Новости, 25.05.2025
В Удмуртии семь человек попали в воду после столкновения лодки с буксиром
Семь человек, в том числе четверо детей, оказались в воде на реке после столкновения моторной лодки с буксиром-толкачом в Удмуртии и получили переохлаждение,... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T21:21:00+03:00
2025-05-25T21:21:00+03:00
2025-05-25T21:21:00+03:00
происшествия
завьяловский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 25 мая - РИА Новости. Семь человек, в том числе четверо детей, оказались в воде на реке после столкновения моторной лодки с буксиром-толкачом в Удмуртии и получили переохлаждение, сообщает ГУ МЧС по региону. По данным ведомства, инцидент произошел вечером на реке Кама у села Гольяны Завьяловского района: маломерное судно "Казанка" по касательной столкнулось с буксиром-толкачом. "В момент столкновения в "Казанке" находились семь человек, в том числе четверо детей: 17-летняя девушка, мальчик десяти лет, девочки восьми и 11-ти лет. В результате столкновения все оказались в воде, без спасательных жилетов. К счастью, их спас экипаж толкача. У всех - общее переохлаждение легкой степени. Они осмотрены врачами и направлены на амбулаторное лечение", - приводятся слова главного госинспектора по маломерным судам МЧС Удмуртии Романа Щетникова в Telegram-канале МЧС Удмуртии. В ведомстве уточняют, что в регионе период навигации для маломерных судов еще не открыт.
https://ria.ru/20250131/sud-1996672646.html
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происшествия, завьяловский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Завьяловский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Удмуртии семь человек попали в воду после столкновения лодки с буксиром
МЧС: в Удмуртии семь человек попали в воду после столкновения лодки с буксиром