Рейтинг@Mail.ru
В Удмуртии семь человек попали в воду после столкновения лодки с буксиром - РИА Новости, 25.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:21 25.05.2025
https://ria.ru/20250525/mchs-2019013797.html
В Удмуртии семь человек попали в воду после столкновения лодки с буксиром
В Удмуртии семь человек попали в воду после столкновения лодки с буксиром - РИА Новости, 25.05.2025
В Удмуртии семь человек попали в воду после столкновения лодки с буксиром
Семь человек, в том числе четверо детей, оказались в воде на реке после столкновения моторной лодки с буксиром-толкачом в Удмуртии и получили переохлаждение,... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T21:21:00+03:00
2025-05-25T21:21:00+03:00
происшествия
завьяловский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg
УФА, 25 мая - РИА Новости. Семь человек, в том числе четверо детей, оказались в воде на реке после столкновения моторной лодки с буксиром-толкачом в Удмуртии и получили переохлаждение, сообщает ГУ МЧС по региону. По данным ведомства, инцидент произошел вечером на реке Кама у села Гольяны Завьяловского района: маломерное судно "Казанка" по касательной столкнулось с буксиром-толкачом. "В момент столкновения в "Казанке" находились семь человек, в том числе четверо детей: 17-летняя девушка, мальчик десяти лет, девочки восьми и 11-ти лет. В результате столкновения все оказались в воде, без спасательных жилетов. К счастью, их спас экипаж толкача. У всех - общее переохлаждение легкой степени. Они осмотрены врачами и направлены на амбулаторное лечение", - приводятся слова главного госинспектора по маломерным судам МЧС Удмуртии Романа Щетникова в Telegram-канале МЧС Удмуртии. В ведомстве уточняют, что в регионе период навигации для маломерных судов еще не открыт.
https://ria.ru/20250131/sud-1996672646.html
завьяловский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_7400468f6dab8b574182ee74249bcb47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, завьяловский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Завьяловский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Удмуртии семь человек попали в воду после столкновения лодки с буксиром

МЧС: в Удмуртии семь человек попали в воду после столкновения лодки с буксиром

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
УФА, 25 мая - РИА Новости. Семь человек, в том числе четверо детей, оказались в воде на реке после столкновения моторной лодки с буксиром-толкачом в Удмуртии и получили переохлаждение, сообщает ГУ МЧС по региону.
По данным ведомства, инцидент произошел вечером на реке Кама у села Гольяны Завьяловского района: маломерное судно "Казанка" по касательной столкнулось с буксиром-толкачом.
"В момент столкновения в "Казанке" находились семь человек, в том числе четверо детей: 17-летняя девушка, мальчик десяти лет, девочки восьми и 11-ти лет. В результате столкновения все оказались в воде, без спасательных жилетов. К счастью, их спас экипаж толкача. У всех - общее переохлаждение легкой степени. Они осмотрены врачами и направлены на амбулаторное лечение", - приводятся слова главного госинспектора по маломерным судам МЧС Удмуртии Романа Щетникова в Telegram-канале МЧС Удмуртии.
В ведомстве уточняют, что в регионе период навигации для маломерных судов еще не открыт.
Михаил Пичугин, дрейфовавший на катамаране в Охотском море - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Суд в Бурятии вынес меру пресечения дрейфовавшему в Охотском море Пичугину
31 января, 16:49
 
ПроисшествияЗавьяловский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала