В Мадриде прошли протесты за улучшение в сфере здравоохранения
Europa Press: 30 тысяч человек вышли на акцию в Мадриде за улучшения в медицине
© Getty Images / Europa Press News / Diego RadamesУчастники акции протеста за улучшения сферы здравоохранения в Мадриде, Испания. 25 мая 2025
© Getty Images / Europa Press News / Diego Radames
Участники акции протеста за улучшения сферы здравоохранения в Мадриде, Испания. 25 мая 2025
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Тридцать тысяч человек приняли участие в протестах в Мадриде за улучшения сферы здравоохранения, передает агентство Europa Press со ссылкой на власти города.
По данным агентства, протест начался днем в воскресенье в нескольких местах: митингующие шли от вокзала Мадрида, одной из центральных площадей города Кальяо, университетской больницы Ла-Принцеса и площади Григория Мараньона. Организатором протеста является "Платформа соседей районов Мадрида", в которую входят более сотни районных ассоциаций и организаций.
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"Тысячи граждан - 30 тысяч человек по данным правительственной делегации и 200 тысяч человек по данным организаторов - прошли в это воскресенье по улицам Мадрида в рамках ... районной демонстрации, призывая к "всеобщему и качественному" общественному здравоохранению и требуя, чтобы это право "осталось для всех, а не только для тех, кто может позволить себе страховку", - отмечет агентство.
По информации Europa Press, протестующие носили белые шарфы, символизирующие работников здравоохранения, и майки с зелеными сердцами. Митингующие также несли плакаты с критикой главы автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо. Отмечается, что на акции протеста также присутствовали некоторые депутаты из Испанской социалистической рабочей партии (PSOE), левой партии Podemos.
Агентство не приводит данных о возможных столкновения с полицией или инцидентах на митинге.
В апреле несколько тысяч врачей из разных регионов Испании провели акцию протеста в центре Мадрида, требуя улучшения условий труда и отказа от предложенной реформы так называемого статута работников здравоохранения.
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