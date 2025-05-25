Рейтинг@Mail.ru
В Мадриде прошли протесты за улучшение в сфере здравоохранения - РИА Новости, 25.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:14 25.05.2025 (обновлено: 19:21 25.05.2025)
https://ria.ru/20250525/madrid-2019001473.html
В Мадриде прошли протесты за улучшение в сфере здравоохранения
В Мадриде прошли протесты за улучшение в сфере здравоохранения - РИА Новости, 25.05.2025
В Мадриде прошли протесты за улучшение в сфере здравоохранения
Тридцать тысяч человек приняли участие в протестах в Мадриде за улучшения сферы здравоохранения, передает агентство Europa Press со ссылкой на власти города. РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T19:14:00+03:00
2025-05-25T19:21:00+03:00
в мире
мадрид
кальяо (регион)
испания
podemos
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/19/2019002360_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_79ef859dbaca8b448d38af7e0f3817e1.jpg
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Тридцать тысяч человек приняли участие в протестах в Мадриде за улучшения сферы здравоохранения, передает агентство Europa Press со ссылкой на власти города. По данным агентства, протест начался днем в воскресенье в нескольких местах: митингующие шли от вокзала Мадрида, одной из центральных площадей города Кальяо, университетской больницы Ла-Принцеса и площади Григория Мараньона. Организатором протеста является "Платформа соседей районов Мадрида", в которую входят более сотни районных ассоциаций и организаций. "Тысячи граждан - 30 тысяч человек по данным правительственной делегации и 200 тысяч человек по данным организаторов - прошли в это воскресенье по улицам Мадрида в рамках ... районной демонстрации, призывая к "всеобщему и качественному" общественному здравоохранению и требуя, чтобы это право "осталось для всех, а не только для тех, кто может позволить себе страховку", - отмечет агентство. По информации Europa Press, протестующие носили белые шарфы, символизирующие работников здравоохранения, и майки с зелеными сердцами. Митингующие также несли плакаты с критикой главы автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо. Отмечается, что на акции протеста также присутствовали некоторые депутаты из Испанской социалистической рабочей партии (PSOE), левой партии Podemos. Агентство не приводит данных о возможных столкновения с полицией или инцидентах на митинге. В апреле несколько тысяч врачей из разных регионов Испании провели акцию протеста в центре Мадрида, требуя улучшения условий труда и отказа от предложенной реформы так называемого статута работников здравоохранения.
https://ria.ru/20250426/zabastovka-2013619249.html
https://ria.ru/20250209/tysjachi-1998275340.html
мадрид
кальяо (регион)
испания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/19/2019002360_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_a2e95f7e37de14a6c1949abe122fe38f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мадрид, кальяо (регион), испания, podemos
В мире, Мадрид, Кальяо (регион), Испания, Podemos
В Мадриде прошли протесты за улучшение в сфере здравоохранения

Europa Press: 30 тысяч человек вышли на акцию в Мадриде за улучшения в медицине

© Getty Images / Europa Press News / Diego RadamesУчастники акции протеста за улучшения сферы здравоохранения в Мадриде, Испания. 25 мая 2025
Участники акции протеста за улучшения сферы здравоохранения в Мадриде, Испания. 25 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© Getty Images / Europa Press News / Diego Radames
Участники акции протеста за улучшения сферы здравоохранения в Мадриде, Испания. 25 мая 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Тридцать тысяч человек приняли участие в протестах в Мадриде за улучшения сферы здравоохранения, передает агентство Europa Press со ссылкой на власти города.
По данным агентства, протест начался днем в воскресенье в нескольких местах: митингующие шли от вокзала Мадрида, одной из центральных площадей города Кальяо, университетской больницы Ла-Принцеса и площади Григория Мараньона. Организатором протеста является "Платформа соседей районов Мадрида", в которую входят более сотни районных ассоциаций и организаций.
Улицы Мадрида завалены мусором из-за забастовки работников службы по вывозу отходов - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
Улицы Мадрида оказались завалены мусором на фоне забастовки
26 апреля, 19:50
«
"Тысячи граждан - 30 тысяч человек по данным правительственной делегации и 200 тысяч человек по данным организаторов - прошли в это воскресенье по улицам Мадрида в рамках ... районной демонстрации, призывая к "всеобщему и качественному" общественному здравоохранению и требуя, чтобы это право "осталось для всех, а не только для тех, кто может позволить себе страховку", - отмечет агентство.
По информации Europa Press, протестующие носили белые шарфы, символизирующие работников здравоохранения, и майки с зелеными сердцами. Митингующие также несли плакаты с критикой главы автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо. Отмечается, что на акции протеста также присутствовали некоторые депутаты из Испанской социалистической рабочей партии (PSOE), левой партии Podemos.
Агентство не приводит данных о возможных столкновения с полицией или инцидентах на митинге.
В апреле несколько тысяч врачей из разных регионов Испании провели акцию протеста в центре Мадрида, требуя улучшения условий труда и отказа от предложенной реформы так называемого статута работников здравоохранения.
Участники акции протеста против роста цен на жилье в Мадриде. 9 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
Жители Мадрида устроили протест против роста цен на жилье
9 февраля, 16:52
 
В миреМадридКальяо (регион)ИспанияPodemos
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала