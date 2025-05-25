https://ria.ru/20250525/madrid-2019001473.html

В Мадриде прошли протесты за улучшение в сфере здравоохранения

В Мадриде прошли протесты за улучшение в сфере здравоохранения - РИА Новости, 25.05.2025

В Мадриде прошли протесты за улучшение в сфере здравоохранения

Тридцать тысяч человек приняли участие в протестах в Мадриде за улучшения сферы здравоохранения, передает агентство Europa Press со ссылкой на власти города. РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T19:14:00+03:00

2025-05-25T19:14:00+03:00

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Тридцать тысяч человек приняли участие в протестах в Мадриде за улучшения сферы здравоохранения, передает агентство Europa Press со ссылкой на власти города. По данным агентства, протест начался днем в воскресенье в нескольких местах: митингующие шли от вокзала Мадрида, одной из центральных площадей города Кальяо, университетской больницы Ла-Принцеса и площади Григория Мараньона. Организатором протеста является "Платформа соседей районов Мадрида", в которую входят более сотни районных ассоциаций и организаций. "Тысячи граждан - 30 тысяч человек по данным правительственной делегации и 200 тысяч человек по данным организаторов - прошли в это воскресенье по улицам Мадрида в рамках ... районной демонстрации, призывая к "всеобщему и качественному" общественному здравоохранению и требуя, чтобы это право "осталось для всех, а не только для тех, кто может позволить себе страховку", - отмечет агентство. По информации Europa Press, протестующие носили белые шарфы, символизирующие работников здравоохранения, и майки с зелеными сердцами. Митингующие также несли плакаты с критикой главы автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо. Отмечается, что на акции протеста также присутствовали некоторые депутаты из Испанской социалистической рабочей партии (PSOE), левой партии Podemos. Агентство не приводит данных о возможных столкновения с полицией или инцидентах на митинге. В апреле несколько тысяч врачей из разных регионов Испании провели акцию протеста в центре Мадрида, требуя улучшения условий труда и отказа от предложенной реформы так называемого статута работников здравоохранения.

https://ria.ru/20250426/zabastovka-2013619249.html

https://ria.ru/20250209/tysjachi-1998275340.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, мадрид, кальяо (регион), испания, podemos