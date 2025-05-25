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"Наш ответ". В Литве выступили с дерзким планом против России - РИА Новости, 25.05.2025
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14:22 25.05.2025 (обновлено: 22:56 25.05.2025)
https://ria.ru/20250525/litva-2018969839.html
"Наш ответ". В Литве выступили с дерзким планом против России
"Наш ответ". В Литве выступили с дерзким планом против России - РИА Новости, 25.05.2025
"Наш ответ". В Литве выступили с дерзким планом против России
Глава МИД Литвы Кястутис Будрис в социальной сети X призвал к изоляции России после ракетных ударов по военным объектам на Украине. РИА Новости, 25.05.2025
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Глава МИД Литвы Кястутис Будрис в социальной сети X призвал к изоляции России после ракетных ударов по военным объектам на Украине.&quot;Наш ответ должен быть сильнее: &lt;…&gt; больше военной поддержки и оружия Украине, жесткие санкции и изоляция России&quot;, — написал он.Минобороны 25 мая сообщило, что российские военные в ночь на воскресенье нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины, выпускающим в числе прочего компоненты ракетного оружия и ударные беспилотники, все цели поражены.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.Как подчеркивали в Кремле, давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно: у Москвы есть позиция по вопросу прекращения огня.Глава государства Владимир Путин отмечал, что санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских мер. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции против России попросту неэффективны.
https://ria.ru/20250525/odessa-2018952616.html
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россия, украина, литва, владимир путин, в мире
Россия, Украина, Литва, Владимир Путин, В мире
"Наш ответ". В Литве выступили с дерзким планом против России

Глава МИД Литвы Будрис призвал изолировать Россию после ударов по ВПК Украины

© AP Photo / Servicio Ucraniano de EmergenciasУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© AP Photo / Servicio Ucraniano de Emergencias
Украинские пожарные
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Глава МИД Литвы Кястутис Будрис в социальной сети X призвал к изоляции России после ракетных ударов по военным объектам на Украине.
«

"Наш ответ должен быть сильнее: <…> больше военной поддержки и оружия Украине, жесткие санкции и изоляция России", — написал он.

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Минобороны 25 мая сообщило, что российские военные в ночь на воскресенье нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины, выпускающим в числе прочего компоненты ракетного оружия и ударные беспилотники, все цели поражены.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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Как подчеркивали в Кремле, давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно: у Москвы есть позиция по вопросу прекращения огня.
Глава государства Владимир Путин отмечал, что санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских мер. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции против России попросту неэффективны.
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