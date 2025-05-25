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На стримера, плюнувшего в георгиевскую ленту, завели дело - РИА Новости, 25.05.2025
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05:43 25.05.2025 (обновлено: 09:59 25.05.2025)
https://ria.ru/20250525/lenta-2018932751.html
На стримера, плюнувшего в георгиевскую ленту, завели дело
На стримера, плюнувшего в георгиевскую ленту, завели дело - РИА Новости, 25.05.2025
На стримера, плюнувшего в георгиевскую ленту, завели дело
Уголовное дело завели на стримера, который несколько раз плюнул в георгиевскую ленту во время прямого эфира на YouTube-канале, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T05:43:00+03:00
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происшествия
россия
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Уголовное дело завели на стримера, который несколько раз плюнул в георгиевскую ленту во время прямого эфира на YouTube-канале, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, правоохранители выявили видео, на котором мужчина несколько раз плюнул в георгиевскую ленту. По предварительным данным, событие произошло в преддверии Дня Победы. "Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 354.1 УК Российской Федерации (осквернение символов воинской славы России, совершенное публично)", — сказал собеседник агентства.
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происшествия, россия
Происшествия, Россия
На стримера, плюнувшего в георгиевскую ленту, завели дело

На стримера, плюнувшего в георгиевскую ленту перед Днем Победы, возбудили дело

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Уголовное дело завели на стримера, который несколько раз плюнул в георгиевскую ленту во время прямого эфира на YouTube-канале, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, правоохранители выявили видео, на котором мужчина несколько раз плюнул в георгиевскую ленту. По предварительным данным, событие произошло в преддверии Дня Победы.
"Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 354.1 УК Российской Федерации (осквернение символов воинской славы России, совершенное публично)", — сказал собеседник агентства.
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