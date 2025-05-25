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В Курской области в седьмой раз за день объявили ракетную опасность
В Курской области в седьмой раз за день объявили ракетную опасность - РИА Новости, 25.05.2025
В Курской области в седьмой раз за день объявили ракетную опасность
Ракетная опасность в седьмой раз за день объявлена на территории всей Курской области, сообщили в оперативном штабе региона. РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T16:45:00+03:00
2025-05-25T16:45:00+03:00
2025-05-25T16:45:00+03:00
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КУРСК, 25 мая - РИА Новости. Ракетная опасность в седьмой раз за день объявлена на территории всей Курской области, сообщили в оперативном штабе региона. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - сообщили в Telegram-канале оперштаба Курской области.
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происшествия, курская область, россия
Происшествия, Курская область, Россия
В Курской области в седьмой раз за день объявили ракетную опасность
На всей территории Курской области в 7 раз за день объявили ракетную опасность