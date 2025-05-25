Премьер Саксонии призвал возобновить переговоры с Россией через "Севпотоки"
Премьер Саксонии Кречмер назвал "Севпотоки" отправной точкой для переговров с РФ
© Пресс-служба Минэкономразвития России
Премьер-министр Саксонии М. Кречмер. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 25 мая - РИА Новости. Ввод в эксплуатацию газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" и прокачка до 20% российского газа могли бы стать отправной точкой для возобновления мирных переговоров по Украине и улучшению экономической ситуации в самой Германии, заявил премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер в интервью газете Zeit.
"Северный поток — это возможная отправная точка для начала диалога с Россией. Недаром подобный вариант несколько месяцев назад активно обсуждался в кругу дипломатов в Брюсселе", - сказал Кречмер.
По его словам, ситуация в энергетическом секторе Германии значительно улучшилась бы, если бы около 20% газа поставлялось из России, что не привело бы к сильной зависимости от РФ, как заявляют критики ввода в эксплуатацию газопроводов, а наоборот – помогло бы избежать исходу немецких компаний из ФРГ.
"Я, однако, вижу, что в данный момент нет готовности к смене стратегии. Тем не менее, я уверен: если экономическое развитие будет продолжаться в том же духе, мы будем вынуждены изменить курс через год-два", - подчеркнул он.
Кречмер поставил также под вопрос заявления правительства Германии, что РФ не готова к переговорам по Украине. "Я слышу это уже три года — что Россия не хочет разговаривать. А достаточно ли вообще было предпринято попыток это сделать?" - отметил политик.
По мнению Кречмера, западным политикам следует задать себе вопрос, при каких условиях Россия вообще захотела бы с ними разговаривать.
«
"Чего мог бы хотеть от нас Владимир Путин? Что в диалоге с Германией и Европой могло бы быть для него интересным? Пока мы говорим: "Мы ничего не хотим, мы не хотим поставок газа, мы только вводим новые санкции", - с нами и нет смысла разговаривать", - добавил он.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на трех чиновников, знакомых с вопросом, сообщила, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц продвигает идею европейских санкций против газопроводов "Северный поток", пытаясь подавить обсуждения о потенциальных преимуществах их перезапуска для страны.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.