https://ria.ru/20250525/krechmer-2019016264.html

Премьер Саксонии призвал возобновить переговоры с Россией через "Севпотоки"

Премьер Саксонии призвал возобновить переговоры с Россией через "Севпотоки" - РИА Новости, 25.05.2025

Премьер Саксонии призвал возобновить переговоры с Россией через "Севпотоки"

Ввод в эксплуатацию газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" и прокачка до 20% российского газа могли бы стать отправной точкой для возобновления... РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T22:07:00+03:00

2025-05-25T22:07:00+03:00

2025-05-25T22:07:00+03:00

россия

германия

украина

михаэль кречмер

владимир путин

фридрих мерц

северный поток

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БЕРЛИН, 25 мая - РИА Новости. Ввод в эксплуатацию газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" и прокачка до 20% российского газа могли бы стать отправной точкой для возобновления мирных переговоров по Украине и улучшению экономической ситуации в самой Германии, заявил премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер в интервью газете Zeit. "Северный поток — это возможная отправная точка для начала диалога с Россией. Недаром подобный вариант несколько месяцев назад активно обсуждался в кругу дипломатов в Брюсселе", - сказал Кречмер. По его словам, ситуация в энергетическом секторе Германии значительно улучшилась бы, если бы около 20% газа поставлялось из России, что не привело бы к сильной зависимости от РФ, как заявляют критики ввода в эксплуатацию газопроводов, а наоборот – помогло бы избежать исходу немецких компаний из ФРГ. "Я, однако, вижу, что в данный момент нет готовности к смене стратегии. Тем не менее, я уверен: если экономическое развитие будет продолжаться в том же духе, мы будем вынуждены изменить курс через год-два", - подчеркнул он. Кречмер поставил также под вопрос заявления правительства Германии, что РФ не готова к переговорам по Украине. "Я слышу это уже три года — что Россия не хочет разговаривать. А достаточно ли вообще было предпринято попыток это сделать?" - отметил политик. По мнению Кречмера, западным политикам следует задать себе вопрос, при каких условиях Россия вообще захотела бы с ними разговаривать. "Чего мог бы хотеть от нас Владимир Путин? Что в диалоге с Германией и Европой могло бы быть для него интересным? Пока мы говорим: "Мы ничего не хотим, мы не хотим поставок газа, мы только вводим новые санкции", - с нами и нет смысла разговаривать", - добавил он. Ранее газета Financial Times со ссылкой на трех чиновников, знакомых с вопросом, сообщила, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц продвигает идею европейских санкций против газопроводов "Северный поток", пытаясь подавить обсуждения о потенциальных преимуществах их перезапуска для страны. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

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https://ria.ru/20250331/germaniya-2008495351.html

https://ria.ru/20250525/germaniya-2018976456.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, германия, украина, михаэль кречмер, владимир путин, фридрих мерц, северный поток