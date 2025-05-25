https://ria.ru/20250525/kosovo-2018968563.html

Косово примет один из этапов военных учений под эгидой США

Косово примет один из этапов военных учений под эгидой США - РИА Новости, 25.05.2025

Косово примет один из этапов военных учений под эгидой США

Самопровозглашенная республика Косово примет один из этапов крупнейших международных военных учений под эгидой США Defender Europe 2025 с 26 мая по 9 июня с... РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T14:15:00+03:00

2025-05-25T14:15:00+03:00

2025-05-25T14:15:00+03:00

в мире

сша

косово

германия

александр вучич

нато

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155164/49/1551644928_0:133:3072:1861_1920x0_80_0_0_1ccef2c23b948f768f1de43ac0d20633.jpg

БЕЛГРАД, 25 мая – РИА Новости. Самопровозглашенная республика Косово примет один из этапов крупнейших международных военных учений под эгидой США Defender Europe 2025 с 26 мая по 9 июня с участием военизированных Сил безопасности Косово (СБК) заявил "министр обороны" в техническом мандате Эйюп Мачедончи. Самопровозглашенная республика примет один из этапов крупнейших учений, который называется Immediate response. В нем участвуют 12 тысяч военнослужащих из 19 стран, в том числе США и ФРГ, на территории центральной и юго-восточной Европы. "Оповещаем всех жителей (самопровозглашенной - ред.) республики Косово, что с 26 мая по 9 июня 2025 года Косово примет крупнейшие международные учения, которыми руководит Командование армии США в Европе и Африке (USAREUR-AF). В этот период будет движение конвоев из баз СБК к региону Джяковицы, аэродрому Джяковица и военному полигону Бабай-Бокс. СБК в ходе учений покажут оперативную готовность и уровень боевой совместимости со странами-партнерами и регионом, включая США, Албанию, Хорватию, Северную Македонию и Болгарию", - заявил Мачедончи в соцсетях, с аналогичным сообщением выступило косовоалбанское "минобороны". Данные маневры станут третьим этапом международных учений Defender Europe, проведенных с 2021 года в самопровозглашенной республике. В 2023 году США отказались от их проведения в Косово на фоне очередного обострения между косовоалбанскими властями и сербами в крае. Президент Сербии Александр Вучич в 2022 году упрекал Запад в лицемерии, когда тот осудил покупку Белградом комплексов ПВО FK-3 в Китае, при том что Великобритания поставляла ПТРК "Джавеллин" и ПТУР NLAW самопровозглашенной республике Косово. Вучич заявлял также, что США, ФРГ и Турция активно вооружают военизированные СБК. Согласно его данным, СБК к 2027 году должны быть оснащены 360 единицами бронетехники, вертолетами, ПТУР, самоходными минометами, гаубицами, ударными и разведывательными беспилотниками и дронами-камикадзе, "поставляемыми США, Германией и Турцией". В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.

https://ria.ru/20250523/finljandija-2018605049.html

https://ria.ru/20250522/vuchich-2018375182.html

https://ria.ru/20250525/finlyandiya-2018944049.html

сша

косово

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, косово, германия, александр вучич, нато, оон