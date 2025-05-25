Косово примет один из этапов военных учений под эгидой США
Мачедончи: Косово примет один из этапов военных учений Defender Europe 2025
© AP Photo / Visar KryeziuАмериканские военные во время учений
© AP Photo / Visar Kryeziu
Американские военные во время учений. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 25 мая – РИА Новости. Самопровозглашенная республика Косово примет один из этапов крупнейших международных военных учений под эгидой США Defender Europe 2025 с 26 мая по 9 июня с участием военизированных Сил безопасности Косово (СБК) заявил "министр обороны" в техническом мандате Эйюп Мачедончи.
"Оповещаем всех жителей (самопровозглашенной - ред.) республики Косово, что с 26 мая по 9 июня 2025 года Косово примет крупнейшие международные учения, которыми руководит Командование армии США в Европе и Африке (USAREUR-AF). В этот период будет движение конвоев из баз СБК к региону Джяковицы, аэродрому Джяковица и военному полигону Бабай-Бокс. СБК в ходе учений покажут оперативную готовность и уровень боевой совместимости со странами-партнерами и регионом, включая США, Албанию, Хорватию, Северную Македонию и Болгарию", - заявил Мачедончи в соцсетях, с аналогичным сообщением выступило косовоалбанское "минобороны".
Данные маневры станут третьим этапом международных учений Defender Europe, проведенных с 2021 года в самопровозглашенной республике. В 2023 году США отказались от их проведения в Косово на фоне очередного обострения между косовоалбанскими властями и сербами в крае.
Президент Сербии Александр Вучич в 2022 году упрекал Запад в лицемерии, когда тот осудил покупку Белградом комплексов ПВО FK-3 в Китае, при том что Великобритания поставляла ПТРК "Джавеллин" и ПТУР NLAW самопровозглашенной республике Косово.
Вучич заявлял также, что США, ФРГ и Турция активно вооружают военизированные СБК. Согласно его данным, СБК к 2027 году должны быть оснащены 360 единицами бронетехники, вертолетами, ПТУР, самоходными минометами, гаубицами, ударными и разведывательными беспилотниками и дронами-камикадзе, "поставляемыми США, Германией и Турцией".
В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.