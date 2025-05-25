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При стрельбе в Колорадо пострадали не менее шести человек - РИА Новости, 25.05.2025
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21:51 25.05.2025
https://ria.ru/20250525/kolorado-2019015455.html
При стрельбе в Колорадо пострадали не менее шести человек
При стрельбе в Колорадо пострадали не менее шести человек - РИА Новости, 25.05.2025
При стрельбе в Колорадо пострадали не менее шести человек
По меньшей мере шесть человек пострадали при стрельбе в городе Колорадо-Спрингс в американском штате Колорадо, сообщает местная полиция. РИА Новости, 25.05.2025
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. По меньшей мере шесть человек пострадали при стрельбе в городе Колорадо-Спрингс в американском штате Колорадо, сообщает местная полиция. "Как минимум четверо были доставлены в местные больницы, и, судя по всему, еще две жертвы прибыли в больницы на личном транспорте. Одна жертва в критическом состоянии", - говорится в заявлении на сайте полиции Колорадо-Спрингс. По его данным, предполагается, что стрельба произошла из-за спора между несколькими лицами. Начато расследование.
https://ria.ru/20250322/strelba-2006695578.html
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в мире, колорадо-спрингс, колорадо
В мире, Колорадо-Спрингс, Колорадо
При стрельбе в Колорадо пострадали не менее шести человек

При стрельбе в Колорадо ранены 6 человек, один из них в критическом состоянии

© AP Photo / LM OteroМесто преступления в США
Место преступления в США - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© AP Photo / LM Otero
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. По меньшей мере шесть человек пострадали при стрельбе в городе Колорадо-Спрингс в американском штате Колорадо, сообщает местная полиция.
«
"Как минимум четверо были доставлены в местные больницы, и, судя по всему, еще две жертвы прибыли в больницы на личном транспорте. Одна жертва в критическом состоянии", - говорится в заявлении на сайте полиции Колорадо-Спрингс.
По его данным, предполагается, что стрельба произошла из-за спора между несколькими лицами. Начато расследование.
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