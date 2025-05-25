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КНДР призвала США отказаться от агрессивных намерений - РИА Новости, 25.05.2025
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06:29 25.05.2025
https://ria.ru/20250525/kndr-2018934459.html
КНДР призвала США отказаться от агрессивных намерений
КНДР призвала США отказаться от агрессивных намерений - РИА Новости, 25.05.2025
КНДР призвала США отказаться от агрессивных намерений
Министерства обороны КНДР заявило, что последовательный отказ США от агрессивных намерений и военных угроз в адрес других государств является единственным... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T06:29:00+03:00
2025-05-25T06:29:00+03:00
в мире
сша
кндр (северная корея)
пхеньян
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СЕУЛ, 25 мая - РИА Новости. Министерства обороны КНДР заявило, что последовательный отказ США от агрессивных намерений и военных угроз в адрес других государств является единственным надежным способом обеспечения своей безопасности, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). По мнению Пхеньяна, причина существования и нарастания "внешней угрозы" для материковой части США заключается не в действиях других стран, а в проводимой США политике военного давления и гегемонии. В заявлении осуждаются попытки американских властей оправдать масштабную модернизацию вооружений, создавая образ "угрозы" извне, в том числе представление КНДР как врага. "Надежный путь для гарантирования безопасности материковой части США заключается не в безрассудном увеличении военных сил, а в последовательном отказе от военной угрозы и агрессивного намерения против других стран", - подчеркнули в минобороны. Пхеньян также заверил, что продолжит укреплять свои силы сдерживания войны в ответ на растущую милитаризацию региона со стороны США.
https://ria.ru/20250427/ssha-2013709782.html
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в мире, сша, кндр (северная корея), пхеньян
В мире, США, КНДР (Северная Корея), Пхеньян
КНДР призвала США отказаться от агрессивных намерений

ЦТАК: Минобороны КНДР призвало США отказаться от агрессивных намерений

© Flickr / (stephan)Флаг КНДР
Флаг КНДР - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© Flickr / (stephan)
Флаг КНДР. Архивное фото
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СЕУЛ, 25 мая - РИА Новости. Министерства обороны КНДР заявило, что последовательный отказ США от агрессивных намерений и военных угроз в адрес других государств является единственным надежным способом обеспечения своей безопасности, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
По мнению Пхеньяна, причина существования и нарастания "внешней угрозы" для материковой части США заключается не в действиях других стран, а в проводимой США политике военного давления и гегемонии. В заявлении осуждаются попытки американских властей оправдать масштабную модернизацию вооружений, создавая образ "угрозы" извне, в том числе представление КНДР как врага.
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"Надежный путь для гарантирования безопасности материковой части США заключается не в безрассудном увеличении военных сил, а в последовательном отказе от военной угрозы и агрессивного намерения против других стран", - подчеркнули в минобороны.
Пхеньян также заверил, что продолжит укреплять свои силы сдерживания войны в ответ на растущую милитаризацию региона со стороны США.
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