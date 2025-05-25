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В КНДР арестовали трех человек после аварии при спуске эсминца - РИА Новости, 25.05.2025
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05:26 25.05.2025 (обновлено: 08:52 25.05.2025)
https://ria.ru/20250525/kndr-2018931877.html
В КНДР арестовали трех человек после аварии при спуске эсминца
В КНДР арестовали трех человек после аварии при спуске эсминца - РИА Новости, 25.05.2025
В КНДР арестовали трех человек после аварии при спуске эсминца
В КНДР арестовали трех человек из-за аварии при спуске на воду эсминца на верфи в Чхончжине, об этом доложила Центральной военной комиссии (ЦВК) группа по... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T05:26:00+03:00
2025-05-25T08:52:00+03:00
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кндр (северная корея)
ким чен ын
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СЕУЛ, 25 мая — РИА Новости. В КНДР арестовали трех человек из-за аварии при спуске на воду эсминца на верфи в Чхончжине, об этом доложила Центральной военной комиссии (ЦВК) группа по расследованию аварии, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). &quot;Юридический орган на основе данных, подтвержденных группой по расследованию, для юридического расследования взял под арест виновных главного инженера Чхончжинской судостроительной верфи Кан Чон Чхора, начальника цеха общего монтажа корпуса Хан Гён Хака и заместителя директора по административным делам Ким Ён Хака&quot;, — указано в материале.Следователи 24 мая представили ЦВК полученные результаты расследования. Отмечается, что у корабля не обнаружили новых повреждений, группа по содействию восстановлению ведет работу на месте.В четверг ЦТАК сообщило о серьезной аварии при спуске на воду 21 мая нового эсминца водоизмещением пять тысяч тонн в порту Чхончжин. Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал причиной инцидента преступную халатность и предупредил, что ошибки ответственных лиц неизбежно будут рассмотрены на предстоящем в июне пленуме ЦК Трудовой партии Кореи. Позже ЦТАК сообщило, что специальная группа начала расследование аварии, первичный осмотр корабля подтвердил отсутствие серьезных разрушений, на его восстановление уйдет около десяти дней.
https://ria.ru/20250523/kndr-2018563263.html
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в мире, кндр (северная корея), ким чен ын
В мире, КНДР (Северная Корея), Ким Чен Ын
В КНДР арестовали трех человек после аварии при спуске эсминца

ЦТАК: в КНДР арестовали трех человек после аварии при спуске эсминца

© Фото : Open Source Centre/XАвария с эсминцем в порту Чхончжин, КНДР
Авария с эсминцем в порту Чхончжин, КНДР - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© Фото : Open Source Centre/X
Авария с эсминцем в порту Чхончжин, КНДР. Архивное фото
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СЕУЛ, 25 мая — РИА Новости. В КНДР арестовали трех человек из-за аварии при спуске на воду эсминца на верфи в Чхончжине, об этом доложила Центральной военной комиссии (ЦВК) группа по расследованию аварии, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
«

"Юридический орган на основе данных, подтвержденных группой по расследованию, для юридического расследования взял под арест виновных главного инженера Чхончжинской судостроительной верфи Кан Чон Чхора, начальника цеха общего монтажа корпуса Хан Гён Хака и заместителя директора по административным делам Ким Ён Хака", — указано в материале.

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Следователи 24 мая представили ЦВК полученные результаты расследования. Отмечается, что у корабля не обнаружили новых повреждений, группа по содействию восстановлению ведет работу на месте.
В четверг ЦТАК сообщило о серьезной аварии при спуске на воду 21 мая нового эсминца водоизмещением пять тысяч тонн в порту Чхончжин. Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал причиной инцидента преступную халатность и предупредил, что ошибки ответственных лиц неизбежно будут рассмотрены на предстоящем в июне пленуме ЦК Трудовой партии Кореи.
Позже ЦТАК сообщило, что специальная группа начала расследование аварии, первичный осмотр корабля подтвердил отсутствие серьезных разрушений, на его восстановление уйдет около десяти дней.
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