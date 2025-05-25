https://ria.ru/20250525/kndr-2018931877.html

В КНДР арестовали трех человек после аварии при спуске эсминца

В КНДР арестовали трех человек после аварии при спуске эсминца - РИА Новости, 25.05.2025

В КНДР арестовали трех человек после аварии при спуске эсминца

В КНДР арестовали трех человек из-за аварии при спуске на воду эсминца на верфи в Чхончжине, об этом доложила Центральной военной комиссии (ЦВК) группа по... РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T05:26:00+03:00

2025-05-25T05:26:00+03:00

2025-05-25T08:52:00+03:00

в мире

кндр (северная корея)

ким чен ын

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018605573_0:0:3582:2015_1920x0_80_0_0_d417ae3c6bf280a09be3c9ce132f0d73.jpg

СЕУЛ, 25 мая — РИА Новости. В КНДР арестовали трех человек из-за аварии при спуске на воду эсминца на верфи в Чхончжине, об этом доложила Центральной военной комиссии (ЦВК) группа по расследованию аварии, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). "Юридический орган на основе данных, подтвержденных группой по расследованию, для юридического расследования взял под арест виновных главного инженера Чхончжинской судостроительной верфи Кан Чон Чхора, начальника цеха общего монтажа корпуса Хан Гён Хака и заместителя директора по административным делам Ким Ён Хака", — указано в материале.Следователи 24 мая представили ЦВК полученные результаты расследования. Отмечается, что у корабля не обнаружили новых повреждений, группа по содействию восстановлению ведет работу на месте.В четверг ЦТАК сообщило о серьезной аварии при спуске на воду 21 мая нового эсминца водоизмещением пять тысяч тонн в порту Чхончжин. Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал причиной инцидента преступную халатность и предупредил, что ошибки ответственных лиц неизбежно будут рассмотрены на предстоящем в июне пленуме ЦК Трудовой партии Кореи. Позже ЦТАК сообщило, что специальная группа начала расследование аварии, первичный осмотр корабля подтвердил отсутствие серьезных разрушений, на его восстановление уйдет около десяти дней.

https://ria.ru/20250523/kndr-2018563263.html

https://ria.ru/20250522/esminets-2018409542.html

кндр (северная корея)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, кндр (северная корея), ким чен ын