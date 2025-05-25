В КНДР арестовали трех человек после аварии при спуске эсминца
ЦТАК: в КНДР арестовали трех человек после аварии при спуске эсминца
© Фото : Open Source Centre/XАвария с эсминцем в порту Чхончжин, КНДР
© Фото : Open Source Centre/X
Авария с эсминцем в порту Чхончжин, КНДР. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 25 мая — РИА Новости. В КНДР арестовали трех человек из-за аварии при спуске на воду эсминца на верфи в Чхончжине, об этом доложила Центральной военной комиссии (ЦВК) группа по расследованию аварии, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
«
"Юридический орган на основе данных, подтвержденных группой по расследованию, для юридического расследования взял под арест виновных главного инженера Чхончжинской судостроительной верфи Кан Чон Чхора, начальника цеха общего монтажа корпуса Хан Гён Хака и заместителя директора по административным делам Ким Ён Хака", — указано в материале.
В КНДР начали расследование аварии с эсминцем
23 мая, 01:32
Следователи 24 мая представили ЦВК полученные результаты расследования. Отмечается, что у корабля не обнаружили новых повреждений, группа по содействию восстановлению ведет работу на месте.
В четверг ЦТАК сообщило о серьезной аварии при спуске на воду 21 мая нового эсминца водоизмещением пять тысяч тонн в порту Чхончжин. Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал причиной инцидента преступную халатность и предупредил, что ошибки ответственных лиц неизбежно будут рассмотрены на предстоящем в июне пленуме ЦК Трудовой партии Кореи.
Позже ЦТАК сообщило, что специальная группа начала расследование аварии, первичный осмотр корабля подтвердил отсутствие серьезных разрушений, на его восстановление уйдет около десяти дней.