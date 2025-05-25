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Над Орловской областью ночью уничтожили 16 беспилотников
Над Орловской областью ночью уничтожили 16 беспилотников - РИА Новости, 25.05.2025
Над Орловской областью ночью уничтожили 16 беспилотников
Над Орловской областью ночью уничтожено 16 вражеских БПЛА, по предварительной информации, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков. РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T07:51:00+03:00
2025-05-25T07:51:00+03:00
2025-05-25T07:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
орловская область
андрей клычков
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Над Орловской областью ночью уничтожено 16 вражеских БПЛА, по предварительной информации, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков."Этой ночью над Орловской областью уничтожено 16 вражеских БПЛА. По предварительной информации, повреждений и пострадавших нет, на местах происшествий ведутся оперативные проверки", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250525/bespilotniki-2018936246.html
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происшествия, орловская область, андрей клычков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Орловская область, Андрей Клычков
Над Орловской областью ночью уничтожили 16 беспилотников
Клычков: над Орловской областью ночью уничтожили 16 беспилотников