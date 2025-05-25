https://ria.ru/20250525/klychkov-2018937273.html

Над Орловской областью ночью уничтожили 16 беспилотников

Над Орловской областью ночью уничтожили 16 беспилотников - РИА Новости, 25.05.2025

Над Орловской областью ночью уничтожили 16 беспилотников

Над Орловской областью ночью уничтожено 16 вражеских БПЛА, по предварительной информации, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков. РИА Новости, 25.05.2025

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2025-05-25T07:51:00+03:00

2025-05-25T07:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

орловская область

андрей клычков

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Над Орловской областью ночью уничтожено 16 вражеских БПЛА, по предварительной информации, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков."Этой ночью над Орловской областью уничтожено 16 вражеских БПЛА. По предварительной информации, повреждений и пострадавших нет, на местах происшествий ведутся оперативные проверки", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250525/bespilotniki-2018936246.html

орловская область

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происшествия, орловская область, андрей клычков