https://ria.ru/20250525/klubnika-2018928470.html

В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать вкусную клубнику

В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать вкусную клубнику - РИА Новости, 25.05.2025

В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать вкусную клубнику

При покупке клубники нужно обращать внимание на ее внешний вид, запах и текстуру, для определения сладости ягоды следует смотреть на черенок, сообщили РИА... РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T03:05:00+03:00

2025-05-25T03:05:00+03:00

2025-05-25T03:05:00+03:00

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004805755_0:114:2994:1798_1920x0_80_0_0_1dcfe68d2e3fbc60af368f16efe72ef5.jpg

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. При покупке клубники нужно обращать внимание на ее внешний вид, запах и текстуру, для определения сладости ягоды следует смотреть на черенок, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. "При покупке важно обратить внимание на несколько ключевых характеристик. Внешний вид: ягоды должны быть сухими, без признаков гниения, однородного насыщенного цвета, с зелеными и крепкими листьями. Текстура: поверхность ягод должна быть эластичной, гладкой и блестящей, без видимых повреждений. Запах: спелые плоды излучают насыщенный ягодный аромат", - рассказали в пресс-службе. Там уточнили, что для определения сладости клубники нужно обратить внимание на черенок. Если между листиками и ягодой есть расстояние, она будет сладкой, а при плотном прилегании листиков, скорее всего, будет кислить. "От покупки мягкой клубники, с пятнами и влажной поверхностью лучше отказаться, так как такие плоды могут оказаться испорченными. Сухие ягоды, без аромата, с пожелтевшими листьями также лучше не приобретать", - отметили в ведомстве. После покупки клубнику необходимо тщательно промывать, уточнили в Роспотребнадзоре. Делать это следует непосредственно перед употреблением, чтобы продлить срок ее хранения. "Важно помнить, что клубника, как и любой другой продукт, имеет противопоказания. Людям с аллергией, а также тем, кто страдает заболеваниями желудочно-кишечного тракта, в период обострения лучше избегать употребления этих ягод", - напомнили в пресс-службе. Клубника - одна из самых вкусных и ароматных ягод, которая обладает множеством полезных свойств. Она содержит больше фолиевой кислоты, чем виноград и малина, а также является хорошим источником клетчатки, сахарозы и фруктозы. Всего пять ягод в день могут полностью удовлетворить потребность организма в витамине С.

https://ria.ru/20250521/chay-2018156463.html

https://ria.ru/20250523/buket-2018566970.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)