https://ria.ru/20250525/kellog-2019019492.html

Келлог выступил с призывом по Украине

Келлог выступил с призывом по Украине - РИА Новости, 25.05.2025

Келлог выступил с призывом по Украине

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог призвал к прекращению огня на Украине, об этом он написал на своей странице в X. РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T22:51:00+03:00

2025-05-25T22:51:00+03:00

2025-05-25T22:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

кит келлог

дональд трамп

дмитрий песков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999043757_0:44:3029:1748_1920x0_80_0_0_3ba724d77fc5359ffeadf5dc748f3efd.jpg

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог призвал к прекращению огня на Украине, об этом он написал на своей странице в X."Прекратите огонь немедленно", — написал он.Как сообщило Минобороны России, в ночь на воскресенье был нанесен массированный удар по предприятиям ВПК Украины, выпускающим в числе прочего компоненты ракетного оружия и ударные беспилотники, все цели поражены.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по военным пунктам и местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250525/ukraina-2019014120.html

https://ria.ru/20250525/evropa-2019001737.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, кит келлог, дональд трамп, дмитрий песков, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, россия