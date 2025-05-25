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Келлог выступил с призывом по Украине - РИА Новости, 25.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:51 25.05.2025
https://ria.ru/20250525/kellog-2019019492.html
Келлог выступил с призывом по Украине
Келлог выступил с призывом по Украине - РИА Новости, 25.05.2025
Келлог выступил с призывом по Украине
Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог призвал к прекращению огня на Украине, об этом он написал на своей странице в X. РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T22:51:00+03:00
2025-05-25T22:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
кит келлог
дональд трамп
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог призвал к прекращению огня на Украине, об этом он написал на своей странице в X."Прекратите огонь немедленно", — написал он.Как сообщило Минобороны России, в ночь на воскресенье был нанесен массированный удар по предприятиям ВПК Украины, выпускающим в числе прочего компоненты ракетного оружия и ударные беспилотники, все цели поражены.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по военным пунктам и местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250525/ukraina-2019014120.html
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в мире, украина, сша, кит келлог, дональд трамп, дмитрий песков, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Кит Келлог, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Россия
Келлог выступил с призывом по Украине

Келлог призвал к немедленному прекращению огня на Украине

© AP Photo / Susan WalshКит Келлог
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Кит Келлог. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог призвал к прекращению огня на Украине, об этом он написал на своей странице в X.
"Прекратите огонь немедленно", — написал он.
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В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по военным пунктам и местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАКит КеллогДональд ТрампДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФРоссия
 
 
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