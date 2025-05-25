https://ria.ru/20250525/kellog-2019019492.html
Келлог выступил с призывом по Украине
Келлог выступил с призывом по Украине - РИА Новости, 25.05.2025
Келлог выступил с призывом по Украине
Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог призвал к прекращению огня на Украине, об этом он написал на своей странице в X. РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T22:51:00+03:00
2025-05-25T22:51:00+03:00
2025-05-25T22:51:00+03:00
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог призвал к прекращению огня на Украине, об этом он написал на своей странице в X."Прекратите огонь немедленно", — написал он.Как сообщило Минобороны России, в ночь на воскресенье был нанесен массированный удар по предприятиям ВПК Украины, выпускающим в числе прочего компоненты ракетного оружия и ударные беспилотники, все цели поражены.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по военным пунктам и местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250525/ukraina-2019014120.html
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Келлог выступил с призывом по Украине
Келлог призвал к немедленному прекращению огня на Украине