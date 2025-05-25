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Келин рассказал, что может улучшить отношения России и Британии - РИА Новости, 25.05.2025
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07:04 25.05.2025
https://ria.ru/20250525/kelin-2018935206.html
Келин рассказал, что может улучшить отношения России и Британии
Келин рассказал, что может улучшить отношения России и Британии - РИА Новости, 25.05.2025
Келин рассказал, что может улучшить отношения России и Британии
Отношения России и Великобритании могли бы улучшиться при отсутствии ультиматумов, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью РИА Новости. РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T07:04:00+03:00
2025-05-25T07:04:00+03:00
россия
украина
стамбул
андрей келин
владимир мединский
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ЛОНДОН, 25 мая - РИА Новости. Отношения России и Великобритании могли бы улучшиться при отсутствии ультиматумов, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью РИА Новости. "Если бы они (Великобритания - ред.) всё же научились, как это было раньше, говорить уважительно и слышать то, что им говорят, я думаю, что и наши двусторонние отношения были бы лучше, да и ситуация с безопасностью Европы изменилась бы к лучшему", - сказал Келин, комментируя требования Лондона о безоговорочном прекращении огня на фоне переговоров России и Украины в Стамбуле. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Переговоры между РФ и Украиной ожидались 15 мая. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Состоявшиеся в пятницу, 16 мая, переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
https://ria.ru/20250525/kelin-2018933594.html
https://ria.ru/20250523/britanija-2018581435.html
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россия, украина, стамбул, андрей келин, владимир мединский, владимир путин
Россия, Украина, Стамбул, Андрей Келин, Владимир Мединский, Владимир Путин
Келин рассказал, что может улучшить отношения России и Британии

Келин: отношения России и Британии могут улучшиться при отсутствии ультиматумов

© Фото : Посольство России в Великобритании/XАндрей Келин
Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© Фото : Посольство России в Великобритании/X
Андрей Келин. Архивное фото
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ЛОНДОН, 25 мая - РИА Новости. Отношения России и Великобритании могли бы улучшиться при отсутствии ультиматумов, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью РИА Новости.
"Если бы они (Великобритания - ред.) всё же научились, как это было раньше, говорить уважительно и слышать то, что им говорят, я думаю, что и наши двусторонние отношения были бы лучше, да и ситуация с безопасностью Европы изменилась бы к лучшему", - сказал Келин, комментируя требования Лондона о безоговорочном прекращении огня на фоне переговоров России и Украины в Стамбуле.
Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
Британские дипломаты разучились разговаривать с коллегами, заявил Келин
06:04
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались 15 мая. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было.
Состоявшиеся в пятницу, 16 мая, переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Британия потакает хотелкам Зеленского, заявил Келин
23 мая, 08:49
 
РоссияУкраинаСтамбулАндрей КелинВладимир МединскийВладимир Путин
 
 
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