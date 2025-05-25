Британские дипломаты разучились разговаривать с коллегами, заявил Келин
Келин: британские дипломаты разучились разговаривать без ультиматумов
© Фото : Посольство РФ в ВеликобританииАндрей Келин
© Фото : Посольство РФ в Великобритании
Андрей Келин. Архивное фото
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ЛОНДОН, 25 мая - РИА Новости. Британские дипломаты разучились разговаривать с коллегами из других стран, не используя ультиматумы, это отмечают некоторые послы, работающие в Лондоне, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью РИА Новости.
"Надо сказать, что за последние три года я здесь выслушал очень много ультиматумов, особенно в Форин-офисе (британский МИД - ред.). Складывается ощущение, что в Лондоне по-другому разучились разговаривать. И должен сказать, что на это жалуются и некоторые другие послы в Лондоне. Именно на этот тон, который приобрела британская дипломатия", - сказал Келин, комментируя требования Лондона о безоговорочном прекращении огня на фоне переговоров России и Украины в Стамбуле.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались 15 мая. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было.
Состоявшиеся в пятницу, 16 мая, переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.