https://ria.ru/20250525/kazan-2018978595.html

В Казани выяснят обстоятельства драки выпускников

В Казани выяснят обстоятельства драки выпускников - РИА Новости, 25.05.2025

В Казани выяснят обстоятельства драки выпускников

Полиция в Казани выясняет обстоятельства потасовки между выпускниками в день "Последнего звонка", обращений в полицию и медучреждения не было, сообщили РИА... РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T15:42:00+03:00

2025-05-25T15:42:00+03:00

2025-05-25T15:42:00+03:00

происшествия

казань

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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КАЗАНЬ, 25 мая - РИА Новости. Полиция в Казани выясняет обстоятельства потасовки между выпускниками в день "Последнего звонка", обращений в полицию и медучреждения не было, сообщили РИА Новости в МВД по Татарстану. Ранее в соцсетях и Telegram-каналах было опубликовано видео с подписью: "На набережной сегодня была жесткая драка выпускников". На нем около 20 молодых людей с красными лентами выпускников устроили драку. "По факту потасовки между группой молодых людей в отделе полиции "Вишневский" Управления МВД России по Казани проводится проверка. Заявлений в полицию не поступало", - сказал собеседник агентства. По его информации, обращений в медицинские учреждения также не было.

https://ria.ru/20250523/mahachkala-2018736699.html

казань

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происшествия, казань, министерство внутренних дел рф (мвд россии)