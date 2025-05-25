Гламур и блэкаут: чем запомнился Каннский кинофестиваль
Холли Берри появилась на красной дорожке в белом кружевном платье с контрастным ремешком.
Холли Берри появилась на красной дорожке в белом кружевном платье с контрастным ремешком.
Актриса и певица Алия Бхатт выбрала для церемонии закрытия наряд в традиционном индийском стиле.
Актриса и певица Алия Бхатт выбрала для церемонии закрытия наряд в традиционном индийском стиле.
Эль Фаннинг во время дефиле блистала в романтическом белом платье с пышной юбкой.
Эль Фаннинг во время дефиле блистала в романтическом белом платье с пышной юбкой.
Модель Алиса Мур на церемонии закрытия Каннского кинофестиваля.
Модель Алиса Мур на церемонии закрытия Каннского кинофестиваля.
Модель Притика Сваруп на церемонии закрытия Каннского кинофестиваля.
Модель Притика Сваруп на церемонии закрытия Каннского кинофестиваля.
Неизменно молодо выглядящая Джейн Фонда выбрала светлый наряд, подчеркивающий ее безупречную фигуру. Невозможно поверить, что в этом году актрисе исполнится 88 лет.
Неизменно молодо выглядящая Джейн Фонда выбрала светлый наряд, подчеркивающий ее безупречную фигуру. Невозможно поверить, что в этом году актрисе исполнится 88 лет.
Дипти Садхвани подчеркнула декольте блеском золота.
Дипти Садхвани подчеркнула декольте блеском золота.
Кейт Бланшетт сделала ставку на черный цвет — ее наряд состоял из платья со шлейфом и накидкой. В этом году актриса вручала "Золотую пальмовую ветвь" победителю фестиваля — иранскому режиссеру Джафару Панахи.
Кейт Бланшетт сделала ставку на черный цвет — ее наряд состоял из платья со шлейфом и накидкой. В этом году актриса вручала "Золотую пальмовую ветвь" победителю фестиваля — иранскому режиссеру Джафару Панахи.
В церемонии закрытия приняла участие бывшая заложница ХАМАС Миа Шем. Она была похищена террористами с музыкального фестиваля и возвращена в Израиль в рамках первой сделки по обмену заложниками.
В церемонии закрытия приняла участие бывшая заложница ХАМАС Миа Шем. Она была похищена террористами с музыкального фестиваля и возвращена в Израиль в рамках первой сделки по обмену заложниками.
Джереми Стронг работал в жюри Каннского фестиваля и сравнил отбор победителей с избранием папы римского в картине "Конклав" — "только с шампанским".
Джереми Стронг работал в жюри Каннского фестиваля и сравнил отбор победителей с избранием папы римского в картине "Конклав" — "только с шампанским".
Американец Джон Райли выбрал костюм в олдскульном стиле.
Американец Джон Райли выбрал костюм в олдскульном стиле.
Бразильская актриса Мария Жоана на церемонии закрытия Каннского кинофестиваля.
Бразильская актриса Мария Жоана на церемонии закрытия Каннского кинофестиваля.