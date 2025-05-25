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Гламур и блэкаут: чем запомнился Каннский кинофестиваль

Гламур и блэкаут: чем запомнился Каннский кинофестиваль - РИА Новости, 25.05.2025

Гламур и блэкаут: чем запомнился Каннский кинофестиваль

Во Франции закончился 78-й Каннский кинофестиваль. В этот раз его заключительный день запомнился масштабным блэкаутом, оставившим без света около 160 тысяч... РИА Новости, 25.05.2025

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фото

франция

израиль

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джейн фонда

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Во Франции закончился 78-й Каннский кинофестиваль. В этот раз его заключительный день запомнился масштабным блэкаутом, оставившим без света около 160 тысяч домов. Однако и отключение электричества не помешало традиционному дефиле звезд в сногсшибательных нарядах.

франция

израиль

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