Рейтинг@Mail.ru
Гламур и блэкаут: чем запомнился Каннский кинофестиваль - РИА Новости, 25.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:12 25.05.2025 (обновлено: 22:25 25.05.2025)
https://ria.ru/20250525/kann-2018948709.html
Гламур и блэкаут: чем запомнился Каннский кинофестиваль
Гламур и блэкаут: чем запомнился Каннский кинофестиваль - РИА Новости, 25.05.2025
Гламур и блэкаут: чем запомнился Каннский кинофестиваль
Во Франции закончился 78-й Каннский кинофестиваль. В этот раз его заключительный день запомнился масштабным блэкаутом, оставившим без света около 160 тысяч... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T22:12:00+03:00
2025-05-25T22:25:00+03:00
фото
франция
израиль
холли берри
джейн фонда
кейт бланшетт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/19/2018944502_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_3bc5db6870b62addbeee4debdce68f48.jpg
Во Франции закончился 78-й Каннский кинофестиваль. В этот раз его заключительный день запомнился масштабным блэкаутом, оставившим без света около 160 тысяч домов. Однако и отключение электричества не помешало традиционному дефиле звезд в сногсшибательных нарядах.
франция
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/19/2018944502_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_017166af987efb678160e237fcf57c7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, франция, израиль, холли берри, джейн фонда, кейт бланшетт
Фото, Франция, Израиль, Холли Берри, Джейн Фонда, Кейт Бланшетт

Гламур и блэкаут: чем запомнился Каннский кинофестиваль

Читать ria.ru в
Дзен
Во Франции закончился 78-й Каннский кинофестиваль. В этот раз его заключительный день запомнился масштабным блэкаутом, оставившим без света около 160 тысяч домов. Однако и отключение электричества не помешало традиционному дефиле звезд в сногсшибательных нарядах.
© Getty Images / JB Lacroix

Холли Берри появилась на красной дорожке в белом кружевном платье с контрастным ремешком.

Церемония закрытия Каннского кинофестиваля 2025

Холли Берри появилась на красной дорожке в белом кружевном платье с контрастным ремешком.

© Getty Images / JB Lacroix
1 из 12
© Getty Images / Stephane Cardinale - Corbis

Актриса и певица Алия Бхатт выбрала для церемонии закрытия наряд в традиционном индийском стиле.

Церемония закрытия Каннского кинофестиваля 2025

Актриса и певица Алия Бхатт выбрала для церемонии закрытия наряд в традиционном индийском стиле.

© Getty Images / Stephane Cardinale - Corbis
2 из 12
© Getty Images / Daniele Venturelli

Эль Фаннинг во время дефиле блистала в романтическом белом платье с пышной юбкой.

Церемония закрытия Каннского кинофестиваля 2025

Эль Фаннинг во время дефиле блистала в романтическом белом платье с пышной юбкой.

© Getty Images / Daniele Venturelli
3 из 12
© Getty Images / Marc Piasecki

Модель Алиса Мур на церемонии закрытия Каннского кинофестиваля.

Церемония закрытия Каннского кинофестиваля 2025

Модель Алиса Мур на церемонии закрытия Каннского кинофестиваля.

© Getty Images / Marc Piasecki
4 из 12
© Getty Images / Pascal Le Segretain

Модель Притика Сваруп на церемонии закрытия Каннского кинофестиваля.

Церемония закрытия Каннского кинофестиваля 2025

Модель Притика Сваруп на церемонии закрытия Каннского кинофестиваля.

© Getty Images / Pascal Le Segretain
5 из 12
© Getty Images / Pascal Le Segretain

Неизменно молодо выглядящая Джейн Фонда выбрала светлый наряд, подчеркивающий ее безупречную фигуру. Невозможно поверить, что в этом году актрисе исполнится 88 лет.

Церемония закрытия Каннского кинофестиваля 2025

Неизменно молодо выглядящая Джейн Фонда выбрала светлый наряд, подчеркивающий ее безупречную фигуру. Невозможно поверить, что в этом году актрисе исполнится 88 лет.

© Getty Images / Pascal Le Segretain
6 из 12
© Getty Images / Lyvans Boolaky

Дипти Садхвани подчеркнула декольте блеском золота.

Церемония закрытия Каннского кинофестиваля 2025

Дипти Садхвани подчеркнула декольте блеском золота.

© Getty Images / Lyvans Boolaky
7 из 12
© Getty Images / Lewis Joly

Кейт Бланшетт сделала ставку на черный цвет — ее наряд состоял из платья со шлейфом и накидкой. В этом году актриса вручала "Золотую пальмовую ветвь" победителю фестиваля — иранскому режиссеру Джафару Панахи.

Церемония закрытия Каннского кинофестиваля 2025

Кейт Бланшетт сделала ставку на черный цвет — ее наряд состоял из платья со шлейфом и накидкой. В этом году актриса вручала "Золотую пальмовую ветвь" победителю фестиваля — иранскому режиссеру Джафару Панахи.

© Getty Images / Lewis Joly
8 из 12
© Getty Images / Sylvain Lefevre

В церемонии закрытия приняла участие бывшая заложница ХАМАС Миа Шем. Она была похищена террористами с музыкального фестиваля и возвращена в Израиль в рамках первой сделки по обмену заложниками.

Церемония закрытия Каннского кинофестиваля 2025

В церемонии закрытия приняла участие бывшая заложница ХАМАС Миа Шем. Она была похищена террористами с музыкального фестиваля и возвращена в Израиль в рамках первой сделки по обмену заложниками.

© Getty Images / Sylvain Lefevre
9 из 12
© Getty Images / Lionel Hahn

Джереми Стронг работал в жюри Каннского фестиваля и сравнил отбор победителей с избранием папы римского в картине "Конклав" — "только с шампанским".

Церемония закрытия Каннского кинофестиваля 2025

Джереми Стронг работал в жюри Каннского фестиваля и сравнил отбор победителей с избранием папы римского в картине "Конклав" — "только с шампанским".

© Getty Images / Lionel Hahn
10 из 12
© Getty Images / Daniele Venturelli

Американец Джон Райли выбрал костюм в олдскульном стиле.

Церемония закрытия Каннского кинофестиваля 2025

Американец Джон Райли выбрал костюм в олдскульном стиле.

© Getty Images / Daniele Venturelli
11 из 12
© Getty Images / Stephane Cardinale - Corbis

Бразильская актриса Мария Жоана на церемонии закрытия Каннского кинофестиваля.

Церемония закрытия Каннского кинофестиваля 2025

Бразильская актриса Мария Жоана на церемонии закрытия Каннского кинофестиваля.

© Getty Images / Stephane Cardinale - Corbis
12 из 12
 
ФотоФранцияИзраильХолли БерриДжейн ФондаКейт Бланшетт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала