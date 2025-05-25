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Каллас сделала резкое заявление о России после ударов по ВПК Украины - РИА Новости, 25.05.2025
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16:05 25.05.2025
https://ria.ru/20250525/kallas-2018981269.html
Каллас сделала резкое заявление о России после ударов по ВПК Украины
Каллас сделала резкое заявление о России после ударов по ВПК Украины - РИА Новости, 25.05.2025
Каллас сделала резкое заявление о России после ударов по ВПК Украины
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Кая Каллас в соцсети X призвала усилить международное давление на Россию после ударов по... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T16:05:00+03:00
2025-05-25T16:05:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Кая Каллас в соцсети X призвала усилить международное давление на Россию после ударов по украинским объектам ВПК."Нам необходимо оказать сильнейшее международное давление на Россию, чтобы остановить этот конфликт", — потребовала Каллас.Минобороны 25 мая сообщило, что российские военные в ночь на воскресенье нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины, выпускающим в числе прочего компоненты ракетного оружия и ударные беспилотники, все цели поражены.Как подчеркивали в Кремле, давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно: у Москвы есть позиция по вопросу прекращения огня.Глава государства Владимир Путин отмечал, что санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских мер. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции против России попросту неэффективны.
https://ria.ru/20250525/litva-2018969839.html
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в мире, россия, москва, украина, владимир путин, кайя каллас
В мире, Россия, Москва, Украина, Владимир Путин, Кайя Каллас
Каллас сделала резкое заявление о России после ударов по ВПК Украины

Каллас хочет усилить международное давление на Россию

© AP Photo / Virginia MayoГлава евродипломатии Кая Каллас на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе
Глава евродипломатии Кая Каллас на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава евродипломатии Кая Каллас на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Кая Каллас в соцсети X призвала усилить международное давление на Россию после ударов по украинским объектам ВПК.
«
"Нам необходимо оказать сильнейшее международное давление на Россию, чтобы остановить этот конфликт", — потребовала Каллас.
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Минобороны 25 мая сообщило, что российские военные в ночь на воскресенье нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины, выпускающим в числе прочего компоненты ракетного оружия и ударные беспилотники, все цели поражены.
Как подчеркивали в Кремле, давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно: у Москвы есть позиция по вопросу прекращения огня.
Глава государства Владимир Путин отмечал, что санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских мер. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции против России попросту неэффективны.
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