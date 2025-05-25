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Портнова могли убить западным оружием, пишет Pais

Портнова могли убить западным оружием, пишет Pais - РИА Новости, 25.05.2025

Портнова могли убить западным оружием, пишет Pais

Следователи испанской полиции предполагают, что бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова, которого в среду застрелили в... РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T12:07:00+03:00

2025-05-25T12:07:00+03:00

2025-05-25T12:07:00+03:00

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убийство андрея портнова в испании

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Следователи испанской полиции предполагают, что бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова, которого в среду застрелили в Испании, могли убить с помощью "оружия западного производства" с большим объемом магазина для патронов, сообщает газета Pais со ссылкой на источники в полиции. Ранее газета Pais сообщала, что испанская полиция рассматривает версию заказного убийства в деле об убийстве Портнова. По его информации, нападение было тщательно спланировано, а киллер, совершивший девять выстрелов, скрылся при помощи сообщников. Полиция предполагает, что путь их отхода был заранее подготовлен. Исполнитель убийства стрелял Портнову в спину, когда тот возвращался к своему автомобилю после того, как отвез детей в школу. Как отметили Pais неназванные источники из полиции, выстрелы в Портнова были совершены с помощью патронов Парабеллум калибра 9х19 миллиметров. Всего было совершено девять выстрелов в упор. Первые восемь выстрелов были совершены за пять секунд. "Патроны, по мнению специалистов национальной полиции, свидетельствуют о том, что убийца использовал западное оружие, это наиболее распространенный европейский калибр: армейский, полицейский, мощное и современное, с большой емкостью магазина", - отмечает газета со ссылкой на источники в испанской полиции. Источники в правоохранительных органах Испании предположили, что выстрелы были произведены на небольшом расстоянии и из одного оружия. "Возможно, производя выстрелы из одного оружия, он (подозреваемый в убийстве Портнова - ред.) делал это с очень близкого расстояния, а количество выстрелов указывает на его заинтересованность в обеспечении летального исхода. Существуют более современные российские пистолеты, такие как пистолет Ярыгина или Грязева-Шипунова, которые имеют большую емкость магазина и производятся в девятимиллиметровом калибре типа Парабеллум, но на Запад они не попали. Их используют только российские силы безопасности,... поэтому можно с уверенностью предположить, что этот экземпляр (оружия - ред.) - западного производства", - цитирует газета источники. Pais добавляет, что у Портнова не было телохранителей, вместо этого он время от времени пользовался услугами людей, которым доверял, для своей защиты. По утверждению газеты, он чувствовал себя в полной безопасности в Испании, где, "по-видимому, мало кто знал" о его проживании. Отмечается, что испанская полиция ведет поиск трех подозреваемых: предполагаемого убийцы и двух его сообщников, которые могли скрыться в мадридском парке Каса-де-Кампо после совершения преступления. По данным Pais, следователи подозревают, что все трое могли скрыться в транспортном средстве, которое было заранее приготовлено. В среду радиостанция Cadena Ser со ссылкой на полицию и службы экстренной помощи сообщила, что Портнов был застрелен утром у входа в "Американскую школу Мадрида" в городе Посуэло-де-Аларкон под Мадридом. Как впоследствии заявил украинский блогер Анатолий Шарий, Портнов готовился обнародовать сведения, разоблачающие Владимира Зеленского и его окружение.

https://ria.ru/20250521/portnov-2018261023.html

https://ria.ru/20250523/portnov-2018689641.html

https://ria.ru/20250521/portnov-2018280087.html

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Варвара Скокшина

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