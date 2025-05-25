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Израиль теряет союзников среди западных стран, пишут СМИ - РИА Новости, 25.05.2025
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15:52 25.05.2025
https://ria.ru/20250525/izrail-2018979677.html
Израиль теряет союзников среди западных стран, пишут СМИ
Израиль теряет союзников среди западных стран, пишут СМИ - РИА Новости, 25.05.2025
Израиль теряет союзников среди западных стран, пишут СМИ
Правительство Израиля теряет союзников среди западных стран из-за операции в секторе Газа и препятствования поставкам гуманитарной помощи, сообщает портал... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T15:52:00+03:00
2025-05-25T15:52:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Правительство Израиля теряет союзников среди западных стран из-за операции в секторе Газа и препятствования поставкам гуманитарной помощи, сообщает портал Axios. Во вторник 22 страны в совместном заявлении призвали Израиль обеспечить полное возобновление поставок помощи в сектор Газа. Документ подписали главы МИД в том числе Франции, Германии, Великобритании и Италии, а также представители ЕС, глава евродипломатии Кая Каллас. В отдельном заявлении лидеры Франции, Канады и Великобритании призвали Израиль прекратить боевые действия в секторе Газа и обеспечить поставки гуманитарной помощи туда, назвав решение страны разрешить ввоз базового количества продовольствия недостаточным. Портал отмечает, что после атаки палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года премьер-министр Биньямин Нетаньяху имел беспрецедентную международную поддержку, однако со временем она начала ослабевать. Нетаньяху уже потерял многих из своих "друзей на Западе". "Многие ближайшие международные союзники Израиля открыто выступили против правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху из-за его непрекращающихся ударов по Газе и блокирования крайне необходимых поставок гуманитарной помощи… Изоляция Израиля уже выходит за рамки простой риторики", - говорится в материале на сайте портала. Армия обороны Израиля 18 мая приступила к широкомасштабным наземным действиям в секторе Газа в рамках операции "Колесницы Гидеона" по окончательному разгрому палестинского движения ХАМАС. Операция предполагает захват и удержание новых территорий, массовое перемещение жителей Газы с севера на юг и усиление ударов по целям боевиков. По словам военных, отличием этой операции от предыдущих станет удержание территорий, что не позволит боевикам палестинского движения ХАМАС возвращаться в места, куда они могли вернуться ранее.
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в мире, израиль, франция, великобритания, биньямин нетаньяху, кайя каллас, хамас, евросоюз, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Франция, Великобритания, Биньямин Нетаньяху, Кайя Каллас, ХАМАС, Евросоюз, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Израиль теряет союзников среди западных стран, пишут СМИ

Axios: Израиль теряет союзников среди западных стран из-за операции в Газе

© AP Photo / Abir SultanПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© AP Photo / Abir Sultan
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Правительство Израиля теряет союзников среди западных стран из-за операции в секторе Газа и препятствования поставкам гуманитарной помощи, сообщает портал Axios.
Во вторник 22 страны в совместном заявлении призвали Израиль обеспечить полное возобновление поставок помощи в сектор Газа. Документ подписали главы МИД в том числе Франции, Германии, Великобритании и Италии, а также представители ЕС, глава евродипломатии Кая Каллас. В отдельном заявлении лидеры Франции, Канады и Великобритании призвали Израиль прекратить боевые действия в секторе Газа и обеспечить поставки гуманитарной помощи туда, назвав решение страны разрешить ввоз базового количества продовольствия недостаточным.
Портал отмечает, что после атаки палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года премьер-министр Биньямин Нетаньяху имел беспрецедентную международную поддержку, однако со временем она начала ослабевать. Нетаньяху уже потерял многих из своих "друзей на Западе".
"Многие ближайшие международные союзники Израиля открыто выступили против правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху из-за его непрекращающихся ударов по Газе и блокирования крайне необходимых поставок гуманитарной помощи… Изоляция Израиля уже выходит за рамки простой риторики", - говорится в материале на сайте портала.
Армия обороны Израиля 18 мая приступила к широкомасштабным наземным действиям в секторе Газа в рамках операции "Колесницы Гидеона" по окончательному разгрому палестинского движения ХАМАС. Операция предполагает захват и удержание новых территорий, массовое перемещение жителей Газы с севера на юг и усиление ударов по целям боевиков. По словам военных, отличием этой операции от предыдущих станет удержание территорий, что не позволит боевикам палестинского движения ХАМАС возвращаться в места, куда они могли вернуться ранее.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
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