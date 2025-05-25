Информации о новом раунде переговоров с Украиной пока нет, сообщил источник
Решений по месту и срокам нового раунда переговоров с Украиной пока не принимали
© РИА Новости / Сергей Карпухин/Pool | Перейти в медиабанкПеред началом российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле
Перед началом российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 25 мая - РИА Новости. Информация о месте и времени возможного нового раунда переговоров между Россией и Украиной пока не поступала, заявил в воскресенье РИА Новости осведомленный источник.
"Информации о возможном месте проведения или сроках переговоров пока нет", - сказал собеседник.
Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее заявил, что достигнуто принципиальное соглашение о новом раунде переговоров.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран в тот день не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Российская сторона после встречи с украинской делегацией в Стамбуле выражала готовность продолжать переговоры.