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Информации о новом раунде переговоров с Украиной пока нет, сообщил источник - РИА Новости, 25.05.2025
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12:59 25.05.2025
https://ria.ru/20250525/istochnik-2018960264.html
Информации о новом раунде переговоров с Украиной пока нет, сообщил источник
Информации о новом раунде переговоров с Украиной пока нет, сообщил источник - РИА Новости, 25.05.2025
Информации о новом раунде переговоров с Украиной пока нет, сообщил источник
Информация о месте и времени возможного нового раунда переговоров между Россией и Украиной пока не поступала, заявил в воскресенье РИА Новости осведомленный... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T12:59:00+03:00
2025-05-25T12:59:00+03:00
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СТАМБУЛ, 25 мая - РИА Новости. Информация о месте и времени возможного нового раунда переговоров между Россией и Украиной пока не поступала, заявил в воскресенье РИА Новости осведомленный источник. "Информации о возможном месте проведения или сроках переговоров пока нет", - сказал собеседник. Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее заявил, что достигнуто принципиальное соглашение о новом раунде переговоров. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран в тот день не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Российская сторона после встречи с украинской делегацией в Стамбуле выражала готовность продолжать переговоры.
https://ria.ru/20250524/zaharova-2018921048.html
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в мире, россия, украина, стамбул, хакан фидан, владимир путин, дмитрий песков
В мире, Россия, Украина, Стамбул, Хакан Фидан, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Информации о новом раунде переговоров с Украиной пока нет, сообщил источник

Решений по месту и срокам нового раунда переговоров с Украиной пока не принимали

© РИА Новости / Сергей Карпухин/Pool | Перейти в медиабанкПеред началом российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле
Перед началом российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости / Сергей Карпухин/Pool
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Перед началом российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 25 мая - РИА Новости. Информация о месте и времени возможного нового раунда переговоров между Россией и Украиной пока не поступала, заявил в воскресенье РИА Новости осведомленный источник.
"Информации о возможном месте проведения или сроках переговоров пока нет", - сказал собеседник.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
Захарова разоблачила ложь замглавы МИД Украины о переговорах в Стамбуле
24 мая, 23:45
Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее заявил, что достигнуто принципиальное соглашение о новом раунде переговоров.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран в тот день не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Российская сторона после встречи с украинской делегацией в Стамбуле выражала готовность продолжать переговоры.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Путин четко обозначил позицию по переговорам с Украиной, заявили в Кремле
12 мая, 15:26
 
В миреРоссияУкраинаСтамбулХакан ФиданВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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