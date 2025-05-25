https://ria.ru/20250525/istochnik-2018960264.html

Информации о новом раунде переговоров с Украиной пока нет, сообщил источник

Информации о новом раунде переговоров с Украиной пока нет, сообщил источник - РИА Новости, 25.05.2025

Информации о новом раунде переговоров с Украиной пока нет, сообщил источник

Информация о месте и времени возможного нового раунда переговоров между Россией и Украиной пока не поступала, заявил в воскресенье РИА Новости осведомленный... РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T12:59:00+03:00

2025-05-25T12:59:00+03:00

2025-05-25T12:59:00+03:00

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СТАМБУЛ, 25 мая - РИА Новости. Информация о месте и времени возможного нового раунда переговоров между Россией и Украиной пока не поступала, заявил в воскресенье РИА Новости осведомленный источник. "Информации о возможном месте проведения или сроках переговоров пока нет", - сказал собеседник. Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее заявил, что достигнуто принципиальное соглашение о новом раунде переговоров. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран в тот день не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Российская сторона после встречи с украинской делегацией в Стамбуле выражала готовность продолжать переговоры.

https://ria.ru/20250524/zaharova-2018921048.html

https://ria.ru/20250512/peskov-2016502747.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, украина, стамбул, хакан фидан, владимир путин, дмитрий песков