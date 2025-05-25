https://ria.ru/20250525/iran-2019004401.html

МИД Ирана выразил протест поверенному посольства Франции

МИД Ирана выразил протест поверенному посольства Франции - РИА Новости, 25.05.2025

МИД Ирана выразил протест поверенному посольства Франции

МИД Ирана вызвал временного поверенного посольства Франции и выразил ему протест в связи с заявлениями французского министра иностранных дел Жана-Ноэля Барро,... РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T19:37:00+03:00

2025-05-25T19:37:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 25 мая - РИА Новости. МИД Ирана вызвал временного поверенного посольства Франции и выразил ему протест в связи с заявлениями французского министра иностранных дел Жана-Ноэля Барро, передает госагентство ISNA.В субботу фильм "Простая случайность" иранского режиссера-диссидента Джафара Панахи получил главную награду Каннского кинофестиваля. Барро отреагировал на это событие, заявив, что главная награда режиссером была получена "в знак сопротивления угнетению со стороны иранского режима"."Глава второго департамента Западной Европы МИД Ирана Мохаммад Танхаи вызвал временного поверенного посольства Франции в Тегеране и выразил ему протест по поводу унизительных выражений и необоснованных заявлений министра иностранных дел Франции в отношении исламской республики", - говорится в сообщении агентства..

https://ria.ru/20250523/iran-2018761810.html

франция

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в мире, франция, западная европа, тегеран (город), жан-ноэль барро, джафар панахи, мид ирана