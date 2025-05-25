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У берегов Индии затонул контейнеровоз с опасным грузом

У берегов Индии затонул контейнеровоз с опасным грузом - РИА Новости, 25.05.2025

У берегов Индии затонул контейнеровоз с опасным грузом

У побережья города Кочи на юге Индии затонул контейнеровоз MSC ELSA 3 с опасным грузом, сообщило издание The Indian Express. РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T20:44:00+03:00

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. У побережья города Кочи на юге Индии затонул контейнеровоз MSC ELSA 3 с опасным грузом, сообщило издание The Indian Express."В субботу около 1:30 пришел сигнал бедствия, так как контейнеровоз получил крен в 26 градусов", — говорится в публикации.По данным береговой охраны, судно перевозило 640 контейнеров, в том числе 12 с карбидом кальция и 13 с опасным грузом. Также на корабле было свыше 360 тонн мазута и почти 85 тонн дизельного топлива. В результате аварии большой объем груза упал в море, сообщили в ведомстве.По прогнозам властей индийского штата Керала, упавшие в море контейнеры дрейфуют в сторону берега со скоростью 3 км/ч.Издание Times of India сообщает, что часть топлива вылилась в воды Аравийского моря, из-за чего в прибрежных районах объявлена тревога."Ввиду того что нефтяное пятно может достичь любой точки побережья Кералы, по всему прибрежному поясу объявлен сигнал тревоги", — пишет издание.Среди членов экипажа были капитан из России, 20 граждан Филиппин, два украинца и один гражданин Грузии. Все 24 человека, находившиеся на борту, спасены.

https://ria.ru/20250521/blagoveschensk-2018168414.html

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