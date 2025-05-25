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У берегов Индии затонул контейнеровоз с опасным грузом - РИА Новости, 25.05.2025
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20:44 25.05.2025 (обновлено: 23:37 25.05.2025)
https://ria.ru/20250525/indiya-2019010064.html
У берегов Индии затонул контейнеровоз с опасным грузом
У берегов Индии затонул контейнеровоз с опасным грузом - РИА Новости, 25.05.2025
У берегов Индии затонул контейнеровоз с опасным грузом
У побережья города Кочи на юге Индии затонул контейнеровоз MSC ELSA 3 с опасным грузом, сообщило издание The Indian Express. РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T20:44:00+03:00
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. У побережья города Кочи на юге Индии затонул контейнеровоз MSC ELSA 3 с опасным грузом, сообщило издание The Indian Express."В субботу около 1:30 пришел сигнал бедствия, так как контейнеровоз получил крен в 26 градусов", — говорится в публикации.По данным береговой охраны, судно перевозило 640 контейнеров, в том числе 12 с карбидом кальция и 13 с опасным грузом. Также на корабле было свыше 360 тонн мазута и почти 85 тонн дизельного топлива. В результате аварии большой объем груза упал в море, сообщили в ведомстве.По прогнозам властей индийского штата Керала, упавшие в море контейнеры дрейфуют в сторону берега со скоростью 3 км/ч.Издание Times of India сообщает, что часть топлива вылилась в воды Аравийского моря, из-за чего в прибрежных районах объявлена тревога."Ввиду того что нефтяное пятно может достичь любой точки побережья Кералы, по всему прибрежному поясу объявлен сигнал тревоги", — пишет издание.Среди членов экипажа были капитан из России, 20 граждан Филиппин, два украинца и один гражданин Грузии. Все 24 человека, находившиеся на борту, спасены.
https://ria.ru/20250521/blagoveschensk-2018168414.html
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в мире, индия, россия, филиппины, грузия, украина, керала
В мире, Индия, Россия, Филиппины, Грузия, Украина, Керала
У берегов Индии затонул контейнеровоз с опасным грузом

В Индии объявили тревогу из-за затонувшего контейнеровоза с тоннами нефти

© Фото : Министерство обороны ИндииКонтейнеровоз MSC ELSA 3 терпит бедствие у берегов Индии
Контейнеровоз MSC ELSA 3 терпит бедствие у берегов Индии - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© Фото : Министерство обороны Индии
Контейнеровоз MSC ELSA 3 терпит бедствие у берегов Индии
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. У побережья города Кочи на юге Индии затонул контейнеровоз MSC ELSA 3 с опасным грузом, сообщило издание The Indian Express.
"В субботу около 1:30 пришел сигнал бедствия, так как контейнеровоз получил крен в 26 градусов", — говорится в публикации.
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По данным береговой охраны, судно перевозило 640 контейнеров, в том числе 12 с карбидом кальция и 13 с опасным грузом. Также на корабле было свыше 360 тонн мазута и почти 85 тонн дизельного топлива. В результате аварии большой объем груза упал в море, сообщили в ведомстве.
По прогнозам властей индийского штата Керала, упавшие в море контейнеры дрейфуют в сторону берега со скоростью 3 км/ч.
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Издание Times of India сообщает, что часть топлива вылилась в воды Аравийского моря, из-за чего в прибрежных районах объявлена тревога.
"Ввиду того что нефтяное пятно может достичь любой точки побережья Кералы, по всему прибрежному поясу объявлен сигнал тревоги", — пишет издание.
Среди членов экипажа были капитан из России, 20 граждан Филиппин, два украинца и один гражданин Грузии. Все 24 человека, находившиеся на борту, спасены.
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