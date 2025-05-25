У берегов Индии затонул контейнеровоз с опасным грузом
В Индии объявили тревогу из-за затонувшего контейнеровоза с тоннами нефти
© Фото : Министерство обороны ИндииКонтейнеровоз MSC ELSA 3 терпит бедствие у берегов Индии
© Фото : Министерство обороны Индии
Контейнеровоз MSC ELSA 3 терпит бедствие у берегов Индии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. У побережья города Кочи на юге Индии затонул контейнеровоз MSC ELSA 3 с опасным грузом, сообщило издание The Indian Express.
"В субботу около 1:30 пришел сигнал бедствия, так как контейнеровоз получил крен в 26 градусов", — говорится в публикации.
На реке Зея в Благовещенске затонул катер
21 мая, 07:01
По данным береговой охраны, судно перевозило 640 контейнеров, в том числе 12 с карбидом кальция и 13 с опасным грузом. Также на корабле было свыше 360 тонн мазута и почти 85 тонн дизельного топлива. В результате аварии большой объем груза упал в море, сообщили в ведомстве.
По прогнозам властей индийского штата Керала, упавшие в море контейнеры дрейфуют в сторону берега со скоростью 3 км/ч.
"Оборонлогистика": судно "Урса Майор" затонуло в результате теракта
25 декабря 2024, 17:30
Издание Times of India сообщает, что часть топлива вылилась в воды Аравийского моря, из-за чего в прибрежных районах объявлена тревога.
"Ввиду того что нефтяное пятно может достичь любой точки побережья Кералы, по всему прибрежному поясу объявлен сигнал тревоги", — пишет издание.
На реке Лена в Якутии затонуло судно-буксир
15 мая, 14:45